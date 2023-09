Sardegna, nelle acque cristalline della provincia di Sassari compare qualcosa di inaspettato: l'incredibile testimonianza di un TikToker

Sardegna, in acqua a Cala Liscia Ruia spunta qualcosa di meraviglioso: ecco di che animale si tratta

La Sardegna, con le sue coste bagnate dal Mar Mediterraneo, ospita una varietà di specie marine affascinanti e diverse. Questa isola italiana, compresa la città di Sassari situata nell'entroterra, è baciata dal mare da tutti i lati, rendendo il suo ambiente marino uno dei più ricchi e affascinanti d'Europa. Una delle specie più iconiche dell'isola è il "tonno rosso". Questo pesce migratorio attraversa le acque della regione durante la sua migrazione annuale, attratto dalla ricca biodiversità marina dell'area. La pesca al quest'animale è una pratica tradizionale che ha una grande importanza economica per la zona.

Le acque cristalline della Sardegna sono il habitat ideale per una grande varietà di specie di pesci. Si possono trovare pesci pelagici come sardine, acciughe e sgombri, nonché pesci di profondità come branzini e orate. Il pesce spada è un altro abitante di queste parti. Ospite notevole delle acque sarde è pure il "delfino comune" che si può avvistare saltellando nelle onde al largo delle coste. Questi intelligenti mammiferi marini sono spesso un'incredibile attrazione per i visitatori e i turisti. L'isola è anche famosa per le sue spugne marine, molte delle quali crescono sulle pareti rocciose del fondale marino. Esso svolgono un ruolo vitale nell'ecosistema marino e rappresentano una risorsa sostenibile per l'artigianato locale, poiché vengono utilizzate per la creazione di spugne da bagno di alta qualità.

Un altro ospite abituale delle acque sarde è la "tartaruga caretta-caretta", spesso avvistata nei pressi delle coste, dove depone le sue uova in spiaggia durante la stagione riproduttiva. La posidonia oceanica è un'importante pianta marina che cresce nelle acque poco profonde intorno all'isola. Essa svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino, fornendo rifugio per numerose specie di pesci e invertebrati. Infine, non possiamo dimenticare la presenza di meduse di vario genere. Proprio una di esse sarebbe apparsa nelle acque di Cala Liscia Ruia. Trattasi della medusa Olindia, in base al video incredibile postato su TikTok dal content creator @senseibruno4.

Sardegna, spunta la medusa Olindia nelle acque limpide in provincia di Sassari

Le meduse Olindia, come molte altre meduse, possono essere potenzialmente pericolose per gli esseri umani, anche se il loro veleno è di solito meno dannoso rispetto a quello di altre tipologie. Esso contiene delle cellule urticanti che vengono rilasciate quando entrano in contatto con la pelle umana. Questo può causare irritazione, bruciore, prurito e arrossamento della pelle. Alcune persone possono anche sviluppare una reazione allergica, ma in generale quest'animale non è letale per l'essere umano.

Al di là dell'interazione con l'uomo, le meduse Olindia sono conosciute per la loro straordinaria bellezza e per alcune caratteristiche distintive che le rendono affascinanti oggetti di studio e di osservazione nelle acque del nostro pianeta. Presentano una forma che spesso ricorda un ombrello, con un corpo gelatinoso trasparente e una serie di tentacoli pendenti lungo il bordo dell'ombrellone. Una caratteristica affascinante di questi animali è la loro bioluminescenza. Ciò significa che tali creature sono in grado di emettere luce propria. Quando disturbate o quando si trovano in acque scure, possono produrre un incantevole spettacolo di luci che crea un'atmosfera magica nelle profondità marine. La bioluminescenza è un fenomeno che ha una funzione di difesa e confusione, poiché può essere utilizzata per allontanare i predatori.

Queste meduse, di base, si trovano in varie parti del mondo, dalle acque più fredde dell'Artico e dell'Antartide alle regioni tropicali e subtropicali. La loro presenza in mare è legata alla disponibilità di cibo e alle condizioni ambientali, ma sono creature oceaniche e non sono normalmente visibili lungo le coste. Questo rende il video del TikToker in Sardegna davvero inaspettato!

