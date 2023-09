Lazio, prendono due primi, quattro secondi, tre contorni, una pizza, dolci e bibite: "Ecco lo scontrino del ristorante a Monterotondo"

Lazio, vanno al ristorante e ordinano due primi, quattro secondi, tre contorni, una pizza, tre dolci, due bottiglie d'acqua, una birra, una bottiglia di vino e un caffè: ecco quanto hanno speso

Monterotondo, un affascinante comune situato nella regione del Lazio, è un luogo che offre una ricca esperienza culinaria. Questa città, immersa tra le verdi colline, è famosa per la sua cucina tradizionale e autentica. Una delle specialità culinarie più celebrate qui è la "pasta alla norcina". Tale piatto è una deliziosa combinazione di pasta fresca, solitamente fettuccine o pappardelle, condite con una salsa a base di salsiccia norcina, funghi porcini, panna e pecorino romano. La ricchezza dei sapori rende questo cibo una vera delizia per il palato, unendo la robustezza della salsiccia con l'aroma dei funghi porcini.

La "porchetta" è un altro piatto iconico nella cucina di Monterotondo. Questa specialità è una forma di maiale arrosto, preparata con l'intero maiale, condito con una miscela di erbe aromatiche come rosmarino e finocchio selvatico. La carne diventa tenera e succulenta all'interno, mentre la pelle diventa croccante e dorata. La pietanza in questione è spesso servita nei panini ed è una scelta popolare per un pranzo veloce. Anche il formaggio è un elemento importante nella gastronomia della zona. Il Lazio è famoso per la produzione di pecorini, fatti con il latte di pecore locali e serviti con miele, noci o frutta fresca, in modo da creare una combinazione di sapori e consistenze che soddisfino il palato.

Il vino è un altro aspetto culinario importante a Monterotondo e in tutta la regione del Lazio. La zona è rinomata per la produzione di Frascati e Montepulciano. Questi sono spesso serviti per accompagnare i pasti locali e sono una parte essenziale dell'esperienza gastronomica della regione. Infine, non si può dimenticare di citare i dolci tradizionali del posto. La "crostata di ricotta" è un dessert popolare, preparato con una base di pasta frolla e un ricco ripieno di ricotta, zucchero e scorza d'arancia. La "ciambellina al vino" è un altro dessert tradizionale, realizzato con vino bianco, zucchero e farina, spesso servito con una tazza di caffè. Ma quanto costa mangiare tutto ciò?

Lazio, ecco quanto costa mangiare in un ristorante di Monterotondo: spunta lo scontrino sui social

Monterotondo, dunque, è un gioiello culinario che offre una varietà di piatti e sapori tradizionali italiani. La sua cucina, basata su ingredienti locali di alta qualità, rappresenta un'esperienza autentica e indimenticabile. Con piatti come la pasta alla norcina, la porchetta, il formaggio pecorino e i vini locali, è una destinazione gastronomica ideale per chi desidera gustare il meglio del Lazio. Per quanto concerne la spesa per mangiare, tutto dipende da locale e cibo scelto.

Ad esempio, su Facebook un utente (che non verrà menzionato per rispetto della sua privacy) ha pubblicato su un gruppo che recensisce ristoranti in Italia uno scontrino che per cinque persone segna una spesa di 174 euro (34,80 euro ciascuno). L'ordine effettuato è stato composto da: due piatti di spaghetti alle vongole, una bistecca, un fritto di calamari, due grigliate miste di pesce, una cicoria ripassata, due insalate, due delizie al limone, un sorbetto al limone, una pizza margherita, due bottiglie d'acqua, una birra, una bottiglia di Falanghina e un caffè.

LEGGI ANCHE: Torino, si intrufolano in una villa abbandonata: quello che trovano dentro è inquietante