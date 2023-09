Trova un gatto randagio blu e lo porta dalla veterinaria per curarlo: com'è andata a finire

Su TikTok è diventata virale la testimonianza di una donna che ha portato un gatto blu dalla veterinaria. La professionista ha cercato di risolvere l'anomalia in tutti i modi: ecco com'è andata a finire.

Così come gli umani non amano andare dal dentista, i gatti detestano le visite dai veterinari. Talvolta, per una visita urgente o di routine, è necessario farli osservare da un professionista della cura degli animali. I veterinari sono consapevoli che un gatto non ami trovarsi in un ambiente chiuso per lui mai visto prima, per di più con uno sconosciuto che lo toccherà. Per questo, sviluppano le giuste competenze anche per quanto riguarda la comunicazione e fanno in modo di risultare pazienti, gentili e rassicuranti agli occhi del felino.

Nel corso della giornata, un veterinario può ricevere numerose visite, molte delle quali per lo stesso motivo. Sempre più persone sterilizzano o castrano i propri amici a quattro zampe, per evitare che si riproducano in maniera incontrollata. Altre volte c'è bisogno di somministrare un vaccino o un prodotto antiparassitario. Infine, non mancano le occasioni ancora meno piacevoli: alcuni animali potrebbero avere bisogno dell'eutanasia per mettere fine alle proprie sofferenze. Una cosa è certa: la visita di un gatto blu in uno studio veterinaria è estremamente rara. Eppure, pochi giorni fa, è successo.

La veterinaria e il gatto blu

Micaela, una veterinaria molto seguita su TikTok, ha spiegato che alcuni giorni fa ha ricevuto la visita di una sua cliente. La donna dà da mangiare ai gatti randagi del suo quartiere ogni giorno. Da un giorno all'altro, ha scoperto che uno dei felini era diventato blu: qualcuno, con della vernice, gli aveva cambiato colore del mantello. Si tratta sicuramente di una malefatta di un essere umano: non esistono malattie che modificano in questo modo il pelo del gatto. La veterinaria, a quel punto, ha provato a lavarlo con del sapone, ma nonostante ben tre tentativi, il colore è rimasto identico.

@sashimeoww My customer who’s a community cat feeder brought a stray cat in to the salon today. She said she feeds him often and one day he turned blue… and I suspect someone did this to him. Even if you don’t like them, leave them alone. ♬ What Was I Made For - speedix

Come si vede dal video, dopo il terzo tentativo andato a vuoto, la veterinaria ha rasato via una parte del mantello. Lo ha fatto sia per eliminare una parte dei peli blu, sia per evitare che l'animale lo leccasse, dal momento che si tratta certamente di un colorante chimico e non adatto a essere ingerito. La professionista si è detta molto sorpresa della tranquillità del gatto randagio, che si è lasciato lavare, toccare e rasare per diverse ore senza creare problemi; a un certo punto, ha avuto anche un meritato spuntino. Dopo aver accorciato il pelo, la situazione non è cambiata realmente, ma la veterinaria ha assicurato che qualcuno se ne prenderà cura in attesa che il pelo ricresca, per poi essere messo in adozione.

