Sicilia, va al ristorante ad Acireale e mostra lo scontrino: "Quanto abbiamo speso per mangiare pesce in quattro"

Sicilia, si reca in un ristorante di Acireale e pubblica lo scontrino sui social: ecco qual è stata la spesa per mangiare pesce in quattro

Acireale, una pittoresca città situata sulla costa orientale della Sicilia, è una destinazione che offre un'ampia gamma di attrazioni culinarie che catturano l'essenza della cucina siciliana. Essa è famosa per la sua diversità di sapori e l'uso di ingredienti freschi e locali. Uno dei piatti più emblematici qui è l'"arancino". Questo snack a base di riso è ripieno di ragù di carne, piselli, mozzarella e talvolta formaggio caciocavallo. Fritto fino a diventare dorato e croccante rappresenta un classico street food. La "pasta alla norma" è un altro piatto tipico della regione. Spesso spaghetti o penne vengono condite con una salsa a base di pomodoro, melanzane fritte, basilico e ricotta salata grattugiata. Si tratta di un esempio perfetto di come la cucina siciliana faccia emergere la freschezza dei suoi ingredienti.

Il "pesce spada alla ghiotta" è un piatto di mare amato in Sicilia. Il pesce spada, cotto con pomodoro, cipolla, olive verdi, capperi, pinoli e uvetta, è un tripudio di sapori mediterranei. La cucina locale sfrutta la ricchezza del mare circostante, e il pesce spada è una delle sue deliziose espressioni. Gli agrumi sono una parte essenziale del modo di stare ai fornelli nell'isola più a Sud d'Italia e ad Acireale si possono gustare agrumi freschi e dolci come le arance siciliane. Inoltre, i limoni locali sono spesso utilizzati per preparare dolci come il "cassata siciliana" e il "tiramisù al limone".

La "granita" è un dessert rinfrescante molto apprezzato in Sicilia. A Acireale, è possibile gustarne alla mandorla, limone o caffè. Questo dessert, simile a un sorbetto, è spesso servito con una brioche fresca e rappresenta una delizia estiva ideale per combattere il caldo. La cucina siciliana è anche nota per i suoi vini, tra cui il "Marsala" e il "Passito di Pantelleria": dolci e fortificati sono spesso serviti come vini da dessert o abbinati a formaggi locali. Ma quanto si spende per tanta bontà?

In conclusione, Acireale è una destinazione culinaria ideale per chi desidera esplorare la cucina tradizionale italiana con una nota siciliana distintiva. Le attrazioni culinarie della regione, caratterizzate dalla qualità degli ingredienti permettono ai visitatori di assaporare la ricchezza dei sapori locali e scoprire la cultura gastronomica della Sicilia. Ma che prezzi ci sono per esplorare tante prelibatezze? Tutto dipende dal locale e dal cibo scelto.

Ad esempio, un utente - di cui non sarà fatto nome per privacy, ha pubblicato uno scontrino in un gruppo Facebook che recensisce ristoranti. In un ristorante ad Acireale per quattro antipasti, una bottiglia d'acqua, una di vino, un dessert (cuore caldo) e un caffè la spesa è stata di 139,50 euro (arrotondati a 135). Considerando i quattro commensali, a persona essi hanno speso 34,88 euro ciascuno.

