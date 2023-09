Stati Uniti, il parcheggio a Los Angeles è totalmente diverso dall'Italia: la testimonianza

Negli Stati Uniti, la sosta per le auto funziona in maniera molto diversa rispetto all'Italia. Una ragazza italiana che si trova a Los Angeles ha mostrato il metodo (infallibile) con cui la polizia scopre chi ha pagato e chi no.

La popolazione mondiale ha da poco raggiunto la cifra di 8 miliardi. Quanti veicoli a quattro ruote ci saranno nel mondo? Il numero attuale si aggira attorno a un miliardo e 740 milioni, dunque meno di uno ogni quattro. Ben 543 milioni si trovano solo in Asia e Oceania, 413 in Europa (di cui 288 negli stati dell'Unione e 125 nei rimanenti), con l'America del Nord sul gradino più basso del podio, a quota 358. Decisamente inferiori i numeri di America del Sud (84 milioni), Medio Oriente (50), Africa (26) e Antartide, dove curiosamente il numero totale di macchina è di 50 (circa).

Se, invece, prendiamo in analisi le singole nazioni, ben il 19% delle macchine a livello mondiale è negli Stati Uniti d'America. Gli USA si trovano al secondo posto nella classifica che prende in esame il numero di auto ogni 1000 abitanti, mentre il primato è detenuto dalla Nuova Zelanda. L'Italia si trova all'ottavo posto mondiale di questa lista, grazie ai 757 veicoli ogni 1000 abitanti. Insomma, c'è una sproporzione evidente tra paesi ricchi e poveri e non a caso Congo, Pakistan e Vietnam sono le tre nazioni con la percentuale più bassa di macchine in rapporto alla popolazione.

Stati Uniti, il parcheggio a Los Angeles è diverso dall'Italia

Gli Stati Uniti sono indubbiamente una terra dove non manca lo spazio per muoversi. Per questo, per una persona nata e cresciuta qui è piuttosto normale comprare un veicolo di grosse dimensioni: lo spazio per parcheggiare, più o meno, si troverà sempre. Parlando di parcheggi, una tiktoker italiana ha scoperto che a Los Angeles la sosta a pagamento funziona in maniera molto diversa rispetto all'Italia. Qui, infatti, ogni singolo stallo ha un apparecchio collegato, nel quale inserire soldi. Sul display comparirà l'orario fino al quale l'auto è 'coperta' e se la luce è rossa, vuol dire che l'auto non è in regola, rischiando quindi la multa.

Si tratta di una versione semplificata del metodo del tagliandino esistente in moltissime città italiane. Sicuramente è anche più efficiente, dato che l'ausiliare del traffico si accorgerà subito chi ha pagato e chi no. C'è anche chi fa dell'ironia sulla pigrizia della gente del posto: "L'hanno fatto per non far cammiare gli americani". Si tratta di una provocazione: in questo modo, è certamente più efficiente e comodo, sia per gli automobilisti che per i vigili. La ragazza sostiene che questo è il metodo adottato dal comune di Los Angeles ma non è scontato che sia lo stesso in tutti e 52 gli stati americani.

