Padrona italiana torna a casa e chiede: "Chi è stato?", la reazione di entrambi i cani è pura comicità

Chi vive con i cani sa che, dopo un'assenza breve o lunga, è normale trovare danni alla casa. Una ragazza italiana, al rientro a casa, ha trovato vari oggetti distrutti sul pavimento ed ha urlato: "Chi è stato?" ai suoi due cani. Come avranno reagito?

I cani ci migliorano la vita e sicuramente mettendo sulla bilancia pregi da una parte e difetti dall'altra, i primi superano di molto i secondi. Tuttavia, chi vive con uno di loro in casa sa che il rischio che arrechino danni all'abitazione è concreto. Esistono varie ragioni per cui un cane, se lasciato da solo per qualche ora, decide di distruggere quello che ha a tiro. Il motivo principale è la cosiddetta ansia da separazione, che li porta a mordere mobili, pantofole, scarpe, ma anche graffiare porte e abbaiare in maniera incontrollata.

A volte, più che l'ansia da separazione, subentra la noia: Fido può anche fidarsi ciecamente che il padrone non lo abbandoni, ma se rimane per ore intere senza fare attività fisica, l'unica forma di intrattenimento è mordere il divano, i cuscini, le sedie, il tavolo e chi più ne ha più ne metta. In generale, a causare più spesso danni sono quei cani molto energici che hanno bisogno di essere sempre attivi e che amano fare esercizio fisico. Chiaramente possono subentrare anche problemi o difetti nell'addestramento ricevuto da cuccioli.

I cani distruggono casa, poi rientra la padrona...

Più grande è l'animale, più è alto il rischio di danni veri e propri. Una ragazza italiana, padrona di due cani di taglia medio-grande, è rientrata a casa ed ha trovato alcuni oggetti (in prevalenza buste e involucri) rotti sul pavimento, chiaramente ad opera dei suoi amici a quattro zampe. Dopo aver osservato per qualche istante quel piccolo disastro, si è rivolta ai suoi cani ed ha chiesto ad alta voce: "Chi è stato?". La reazione dei due è stata comica: il rottweiler ha provato a fare gli occhi dolci e ad impietosire l'umana, mentre l'altro cane si è letteralmente nascosto dietro il didietro del suo amico.

"Belli i cani, sì", ironizza la padrona dei due furfanti. Per la curiosità dei lettori: nei commenti, l'autrice del video ha fatto sapere che il cane che si nasconde è un meticcio che, secondo il veterinario, è un "lontano parente" di un pastore tedesco. Una cosa è certa: la sua reazione è adorabile: proprio come gli esseri umani in circostanze imbarazzanti, avrebbe voluto solo sparire o avere il dono dell'invisibilità. Ha capito perfettamente che la padrona era arrabbiata, ma nel momento in cui ha addentato quegli oggetti non ci ha pensato. Per fortuna, a giudicare dai pochi fotogrammi, ad essere state distrutte sono confezioni di plastica e poco più.

