Padrona gioca a nascondino con i suoi cani, ma a trovarla è qualcun altro: il finale è esilarante

La padrona di due cani ha consigliato ai suoi follower su TikTok di giocare a nascondino con loro, per stimolare la loro mente. Dopo essersi nascosta sotto al letto, è stata beccata dopo qualche minuto, ma non dai cani!

I cani hanno bisogno di stimoli fisici e mentali costanti, proprio come gli esseri umani. Lasciarli da soli per ore e ore dentro casa non porta a niente di buono. Spesso, per nervosismo o per frustrazione, possono anche arrecare danni all'arredamento e agli oggetti che trovano in una stanza. Ecco perché almeno una passeggiata al giorno è fondamentale, così come almeno un'ora di gioco con il proprio padrone, alternandosi tra stimoli mentali e fisici, come ad esempio la corsa.

D'altronde noi stessi, da bambini e da adulti, abbiamo bisogno di fare esercizio fisico e di tenere allenato il nostro cervello, proprio come loro. Altrimenti si rischia di sviluppare disturbi psichiatrici e problemi di natura fisica. Molti di noi, da bambini, giocavano a nascondino. Perché non far provare questo gioco anche ai cani? Una tiktoker molto seguita ha consigliato ai propri fan di stimolare i suoi amici a quattro zampe con il gioco più vecchio del mondo. Come nascondiglio, lei ha scelto la parte inferiore del proprio letto. Riusciranno i cani a trovarla? D'altronde con il loro fiuto sviluppatissimo non dovrebbe essere un problema.

Giocare a nascondino con i cani: ecco come va a finire

La padrona ammette che lo fa per tutti i suoi animali da compagnia, ma soprattutto per il pitbull Pluto, il più pigro e bisognoso di attività fisica. Dopo essersi messa sotto il letto, inizia a chiamare i suoi cani per attirare la loro attenzione. A quel punto, scopriamo che in casa ci sono anche due gatti! Dopo un'iniziale titubanza, i due felini si mettono sulle tracce della padrona e uno dei due la trova molto facilmente, mentre i cani girano a vuoto per la casa. Notando le loro espressioni stranite, la donna scoppia a ridere e a quel punto anche i cani scoprono il suo nascondiglio:

Molti dei commenti sono dedicati ai gatti: "La loro espressione facciale voleva dire qualcosa del tipo: 'Non guardatemi, non so neanche io cosa sto facendo' e di fatto loro non stavano giocando a nascondino". In italiano esiste il detto: "Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino", che indica come alcune azioni siano pericolose. In inglese ne esiste uno simile che, tradotto alla lettera, è: "La curiosità uccise il gatto", che viene ripetuto (ironicamente) anche dalla padrona a fine video. Il video è esilarante e si conclude nella maniera più casuale possibile: non sono i cani con il loro olfatto a scovare la donna, ma i gatti che forse passavano per caso in quella stanza.

