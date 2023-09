Va al fast food e ordina 50 panini: il motivo è commovente

Un uomo è entrato in un fast food ed ha chiesto alla cassiera di preparare 50 panini. Inizialmente la donna è rimasta sorpresa, ma quando ha scoperto il motivo dietro quell'ordine così abbondante, ha ringraziato due volte il cliente.

Nel corso della storia, tra ristoranti, fast food e locali che servono cibo o bevande, sono stati fatti decine e decine di ordini singolari. Un post su Reddit, social network che funziona in molto simile ai vecchi forum poiché basato su interazioni testuali, ha raccolto le testimonianze più strane di chi lavora nella ristorazione. Ce n'è per tutti i gusti: dalla donna "allergica a tutto quello che è rosa", all'uomo che ha chiesto un limone fritto, intero e non sbucciato. Ma non solo.

Un utente americano ha scritto che un cliente lo ha chiamato affinché riportasse il piatto in cucina. Il motivo? "Il cibo era troppo caldo". Una persona che in passato ha lavorato in un noto supermercato americano ha sostenuto che quasi ogni giorno un uomo entrasse e cheidesse 12 once (poco più di 33 ml) di succo d'aglio, spendendo ogni volta 20 dollari viste le enormi quantità che ci vogliono per ottenere tale quantità. Infine, una donna che lavorava in una gelateria ha raccontato di una cliente che le ha chiesto di preparare un frappè e di passarlo poi in microonde, perché "allergica a tutti i cibi freddi". Si tratta di storie all'apparenza assurde ma chi ha lavorato a lungo a contatto con il pubblico - ne siamo certi - non le troverà poi così strane.

Ordina 50 panini al fast food: il motivo è nobilissimo

Sui social è in forte crescita un trend: quello di regalare soldi agli sconosciuti. Alcuni YouTuber e tiktoker, anziché investire il budget del video per un viaggio in una località esotica o chiedere la collaborazione di colleghi famosi, decidono di andare in giro a regalare banconote a sconosciuti, soprattutto persone che vivono per strada. Qualcosa di simile è stata fatta dallo YouTuber @KeenanBank che in una nota catena di fast food ha comprato 50 cheeseburger per darli ad alcuni senzatetto della sua città.

Come si può vedere, la reazione della cassiera è di sorpresa totale: è rarissimo che una singola persona ordini 50 panini in una sola volta. Dal momento che si tratta di uno dei fast food più famosi al mondo, lo staff in cucina non ha impiegato moltissimo per prepararli. Il prezzo totale è stato di 167 dollari, a cui ne vanno aggiunti altri 60, dal momento che l'uomo ha dato 20$ di mancia ai tre ragazzi che lavorano in cucina e che hanno preparato i panini. La cassiera gli ha regalato un caffè per ringraziarlo di quel gesto altruista. I senzatetto che hanno ricevuto il panino sembravano contenti e l'hanno ringraziato. Un gesto commovente, probabilmente fatto per ottenere visibilità, ma va detto che l'uomo ha speso oltre 220 dollari di tasca propria ed ha fatto felici, per qualche minuto, 50 persone. Questo gli fa onore.

