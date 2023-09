Campania, prendono due primi, sei secondi, dolce, vino, acqua e caffè: ecco la ricevuta del ristorante ad Avellino

Campania, vanno in sei al ristorante ad Avellino e ordinano due primi e sei secondi: ecco la ricevuta di quanto hanno speso

Avellino, situata in Campania, è rinomata non solo per le sue bellezze paesaggistiche e la sua storia millenaria, ma anche per la sua straordinaria tradizione culinaria. Trattasi di una celebrazione dei sapori mediterranei, con una vasta gamma di piatti deliziosi che mettono in risalto ingredienti locali di alta qualità. Una delle pietanze più iconiche del posto e dell'intera regione è la "pizza". Questa zona è rinomata per aver dato origine alla margherita, con la sua base sottile, pomodoro fresco, mozzarella di bufala e basilico. Tuttavia, c'è anche tanta altra varietà di gusti, da quella marinara a quella con prosciutto crudo e rucola, che soddisfano anche i palati più esigenti.

Il "ragù avellinese" è una prelibatezza locale che si sposa perfettamente con la pasta fatta in casa. Questa salsa è preparata con carne di maiale, pomodoro, pepe nero e peperoncino, creando un sugo ricco e saporito che abbraccia ogni forchettata di pasta. Avellino è famosa pure per i suoi "funghi porcini", che sono spesso utilizzati in cucina per preparare risotti e sughi ricchi. La raccolta è un'attività tradizionale nelle campagne circostanti. Il "vino Taurasi" è uno dei vini più pregiati dell'Italia meridionale e proviene proprio da qui. Tale prodotto, fatto principalmente con uve Aglianico, è rinomato per la sua complessità e il suo sapore corposo ed è spesso accostato a piatti di carne.

Il "pane di Avellino" è un pane rustico, cotto a legna e con una crosta croccante. È un accompagnamento perfetto per gustare i prodotti locali come formaggi, salumi e olio d'oliva. Anche la pasticceria offre una varietà di dolci prelibati. Le "cartellate" sono un esempio di dolci tradizionali, preparati con pasta di vino fritta e ricoperti di miele. Inoltre, i "baba al limoncello" sono una prelibatezza famosa, una versione del baba imbevuta di un liquore diverso dal rum.

Campania, vanno ad Avellino al ristorante e mostrano la spesa: ecco la ricevuta per sei persone

Insomma, Avellino è una destinazione culinaria eccezionale che celebra la ricca tradizione gastronomica della regione. Con piatti come la pizza margherita, il ragù avellinese e i funghi porcini, i visitatori possono gustare l'autentica cucina campana. Ma qual è il costo per mangiare in sei a ristorante? Tutto dipende dalla location scelta e dal cibo ordinato, come per ogni posto del mondo.

Ad esempio, un nostro appassionato lettore ci ha inviato una ricevuta che per sei persone in un ristorante di Avellino segna una spesa di 161,50 euro (scontati a 150). L'ordine effettuato è stato composto da: una bottiglia di vino bianco, due di acqua frizzante, uno spaghetto a vongole, una porzione di ravioli, tre tagliate di carne, una frittura di pesce, un polpo all'insalata, una grigliata di pesce, un dessert e tre caffè.

