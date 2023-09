Sicilia, vanno al ristorante a Castellammare del Golfo e mostrano lo scontrino: "Per quattro pasti di pesce completi abbiamo speso..."

Sicilia, si recano in un ristorante a Castellammare del Golfo e pubblicano sui social lo scontrino: ecco quanto hanno speso in quattro per mangiare pesce

Castellammare del Golfo, situata nella provincia di Trapani in Sicilia, è una destinazione affascinante non solo per le sue pittoresche spiagge e il suo ricco patrimonio culturale, ma anche per la sua tradizione culinaria. La cucina locale è un vero e proprio inno ai sapori mediterranei, con una vasta gamma di piatti che mettono in risalto ingredienti del posto di alta qualità. Un piatto iconico qui è il "couscous di pesce". Questo piatto è influenzato dalla presenza di una comunità tunisina nella zona ed è un connubio di sapori del Mediterraneo. Il couscous viene servito con un ricco sugo a base di pesce, spesso arricchito con pomodori, olive, capperi e una varietà di frutti di mare.

I "caldofreddo" sono un altro piatto tradizionale di Castellammare del Golfo. Si tratta di pezzi di pesce fresco cotti in un sugo di pomodoro piccante, che si sposa perfettamente con il profumo del mare. La cucina siciliana è famosa per i suoi "arancini", e la città protagonista di quest'articolo non fa eccezione. Trattasi di sfere di riso fritto ripiene di carne, formaggio, pomodoro o piselli. Sono uno spuntino ideale da gustare durante una passeggiata per la località. Invece, il "pane cunzato" è un panino tradizionale siciliano che può essere trovato in molte panetterie del posto. Esso è pane casereccio farcito con ingredienti freschi come pomodori, olive, origano, cipolla e olio d'oliva.

La tradizione enologica di Castellammare del Golfo è altrettanto degna di nota. La zona circostante è famosa per la produzione di vini di alta qualità, come il "Vino Alcamo". E come dimenticare la pasticceria della Sicilia? Essa è celebre in tutto il mondo, grazie ai "cannoli" e alle "cassate", entrambi ricchi di ricotta fresca, cioccolato e frutta candita. Ma quanto costa poter mangiare un pasto completo in questa zona meravigliosa?

Sicilia, spunta lo scontrino di un ristorante a Castellammare del Golfo: ecco quanto si spende per un pasto di pesce in quattro

In conclusione, Castellammare del Golfo è una destinazione culinaria eccezionale che celebra la ricca tradizione gastronomica della Sicilia. Con piatti come il couscous di pesce, i caldofreddo e gli arancini, i visitatori possono gustare l'autentica cucina della regione. Per fare un'esperienza gastronomica in un ristorante, la spesa dipende dal posto scelto e dal cibo ordinato.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che si occupa di recensire ristoranti, un utente - che non sarà menzionato per questione di privacy, ha mostrato lo scontrino di un locale a Castellammare del Golfo. In quattro la spesa è stata di 215 euro. L'ordine effettuato, invece, è stato composto da una caponata di tonno, un tris di degustazione caldo, sei ostriche, due bruschette con i ricci, una bruschetta con la bottarga, due bruschette al pomodoro, un piatto di crudité di gamberi e scampi, sei ricci, una porzione di linguine ai ricci, una busiata con gamberi e bottarga, due fettuccine con scampi e tartufo, una Coca-Cola, una bottiglia di vino e due di acqua.

