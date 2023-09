Praga, turista italiana va al bar e pubblica lo scontrino per due caffè: "Ho pagato la bellezza di..."

Praga, una visitatrice italiana si reca in un bar: ecco quanto spende per due semplici caffè al banco nella capitale della Repubblica Ceca

Praga, la bellissima capitale della Repubblica Ceca, è famosa non solo per la sua storia e la sua architettura mozzafiato, ma anche per le sue straordinarie attrazioni culinarie. La città offre un'ampia varietà di piatti tradizionali e ristoranti internazionali, creando un'esperienza gastronomica che soddisfa tutti i gusti. Uno dei piatti più emblematici della cucina ceca è il "svícková na smetane", un gustoso stufato di manzo servito con salsa di panna acida, spesso accompagnato da knedlíky, deliziose focacce o gnocchi di pane. Questa pietanza rappresenta un'esplosione di sapori.

Per gli amanti delle carni, la Repubblica Ceca offre anche una varietà di salsicce e wurstel, tra cui il "klobása" e l'"utopenci". Il primo è una salsiccia affumicata che può essere gustata in molti modi diversi, spesso accompagnata da senape e pane nero. I secondi, invece, sono salsicce affumicate tagliate a rondelle e marinate in una miscela di cipolle, pepe e peperoncini, creando uno spuntino piccante e saporito da abbinare a una birra ceca tradizionale. Per chi cerca un piatto più leggero, le zuppe come la "kulajda" o la "cesnecka," sono delle opzioni deliziose. La prima è a base di funghi, patate, panna acida e tuorlo d'uovo, mentre la seconda è all'aglio e perfetta per riscaldarsi durante i rigidi inverni.

Non si può visitare Praga senza provare i famosi dolci, come i "trdelník" e i "koláce". I trdelník sono dei rotoli di pasta dolce, spesso ricoperti di zucchero, cannella o noci, mentre i koláce sono torte tradizionali riempite con marmellata o frutta fresca. Per quanto riguarda le bevande, la birra ceca è rinomata in tutto il mondo. Inoltre, non si può dimenticare di assaggiare l'assenzio, un liquore al sapore di anice che è parte integrante della tradizione locale. Ma quali sono i costi, invece, per un 'normalissimo' caffè?

Praga, ordina due caffè al bar e mostra lo scontrino: "Ecco quanto ho speso"

In effetti, Praga è un paradiso culinario con una varietà di piatti tradizionali e internazionali da deliziare. Gli amanti del cibo trovano qui un'ampia gamma di esperienze gastronomiche, che spaziano dalla cucina ceca tradizionale alle prelibatezze internazionali, rendendo la visita nella capitale della Repubblica Ceca un viaggio culinario indimenticabile. Ovviamente, tra le bevande internazionali più diffuse non manca il caffè.

Proprio l'espresso è stato bevuto da una coppia di italiani che hanno visitato Praga e hanno mostrato lo scontrino di un bar su Facebook. Ebbene, per due caffè consumati al banco la spesa è stata di 11 euro. Così, la donna del duo - di cui non sarà fatto il nome per privacy, ha specificato: "Questo è lo scontrino di 2 caffè a Praga. Non seduti al tavolo. Per due caffè definiti da loro 'espressi', ho pagato la bellezza di 11 euro".

