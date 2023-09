Operaio italiano riproduce perfettamente i suoni felini, la reazione del gatto è spassosissima

Un operaio italiano ha conquistato il popolo del web grazie al video che testimonia l'incontro ravvicinato con un gatto. L'uomo riesce a riprodurre alla perfezione i suoni tipici del felino e l'animale resta letteralmente scioccato.

Gli umani sono gli unici esseri viventi in grado di veicolare messaggi complessi. Nel regno animale, quasi tutte le razze hanno il loro modo unico di comunicare, che tuttavia si riduce a pochi suoni, spesso fatti per necessità. Per quanto riguarda, invece, il linguaggio del corpo, allora esiste un'infinità di comportamenti che gli animali adottano per comunicare il loro stato d'animo. Chi ha un gatto lo sa bene: la coda, le orecchie e la schiena sono indicatori importantissimi e la loro posizione va osservata per capire cosa passa per la sua mente.

Le emissioni vocali meritano un paragrafo a sé. Il miagolio è più comune in un gatto nei primi 12 mesi di vita, mentre nella fase adulta diventano più rari. Il vocalizzo semplice è una sorta di saluto al proprio padrone, ma anche un richiamo d'amore. Esistono poi vocalizzi più lunghi e acuti, che possono comunicare altro, come ad esempio situazioni di stress. Chi ha sentito due gatti litigare ricorderà sicuramente che i vocalizzi emessi in quella circostanza sono totalmente diverse e si intuisce il tono minaccioso. Non a caso, spesso sfociano in vere e proprie urla o nei famigerati 'soffi', che sono l'arma 'verbale' dei gatti per minacciare un loro simile, un altro animale o - più raro - un essere umano.

L'operaio e il gatto

Un operaio italiano (nel filmato pronuncia alcune parole nella nostra lingua) ha incontrato un gatto su un tetto mentre lavorava. Essendo probabilmente cresciuto circondato da questi animali, ha imparato alla perfezione (per davveo) a replicare i loro vocalizzi. Mentre si riprende con la videocamera frontale del telefonino, emette i tipici versi felini e il gatto che è a pochi metri da lui rimane scioccato e sopreso al contempo. Prima prova ad avvicinarsi, poi si allontana, poi piazza le zampe sul tetto, pronto a fuggire all'occorrenza. Confusione totale. Un video esilarante:

When you manage to speak cat

Sound on 🔊 pic.twitter.com/NXIn3S48Sf — place where cat shouldn't be (@catshouldnt) September 27, 2023

Nei secondi finali dice: "Gatto juventino", riferendosi al colore bianco e nero del suo mantello. Imitare i versi felini non è la cosa più difficile del mondo, ma è difficile farsi "prendere sul serio" come hafatto l'operaio del video. Forse perché l'animale si trovava su un tetto (nessuna via di fuga facile nei paraggi), è rimasto spiazzatissimo da quanto bene quell'umano riuscisse a imitare i suoi versi. In molti si chiedono, nel linguaggio dei gatti, cos'abbia detto l'autore del video. Non lo sapremo mai con esattezza, ma è sicuramente qualcosa che ha sorpreso molto chi quella lingua la 'parla' tutti i giorni.

LEGGI ANCHE: Gatto è ossessionato dall'asciugatrice, poi i padroni scoprono il motivo (esilarante)