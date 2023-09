Milano, il prezzo di un garage di 15 mq in vendita indigna il web: "Che vergogna"

Milano, un garage di 15 mq in vendita ha un costo che indigna il popolo del web: ecco quanto si spenderebbe per acquistarlo

Milano, una delle città più dinamiche e vivaci d'Italia, è un'area dove la richiesta di garage, sia per l'affitto che per l'acquisto, può essere incredibilmente impegnativa e competitiva. La difficoltà nel trovare un box disponibile è un problema che affligge molti cittadini e coloro che si stanno trasferendo qui. Una delle ragioni principali di questa difficoltà risiede nell'alta densità di popolazione del capoluogo della Lombardia. Di conseguenza, ci sono molte auto in circolazione. Tuttavia, lo spazio disponibile per la costruzione di nuovi garage è limitato, a causa dell'architettura storica e della mancanza di terreno edificabile. Pertanto, la domanda supera l'offerta e i prezzi per l'affitto o l'acquisto di garage sono spesso elevati.

Inoltre, molti milanesi preferiscono utilizzare il trasporto pubblico o mezzi alternativi per spostarsi in città a causa del traffico congestionato e dei problemi legati al parcheggio. Questo significa che coloro che dispongono di un garage spesso lo tengono stretto, rendendolo difficile da trovare sul mercato. La situazione può essere particolarmente critica in alcune zone centrali di Milano, dove la mancanza di spazio è ancora più evidente. Alcuni quartieri, come Brera o il centro storico, sono particolarmente affollati e le opzioni per parcheggiare in strada sono limitate, spingendo molte persone a cercare box privati.

Le alternative per coloro che cercano garage possono includere l'affitto di spazi in parcheggi pubblici o l'utilizzo di servizi di car sharing, ma queste soluzioni non offrono la stessa comodità e sicurezza di un luogo privato dove mettere la propria auto. Il punto è che, anche quando spuntano box disponibili, i prezzi possono essere molto elevati. Questo è l'esempio di oggi.

Milano, box di 15 mq in vendita aizza il popolo del web: "Che vergogna"

In conclusione, trovare un garage a Milano, sia per l'affitto che per l'acquisto, può essere un compito estremamente difficile a causa della forte domanda e della scarsità di spazio disponibile. Questo rende il mercato dei box altamente competitivo, con prezzi spesso elevati. È il caso di uno spazio che ha indignato il web. Un utente Facebook - di cui non verrà fatto il nome per privacy, ha pubblicato sul proprio profilo parole molto dure dal momento che per un garage di 15 mq il prezzo di vendita è stato di 90.000 euro, ovvero 6.000 euro al mq.

"Se questo è un garage, figuratevi un appartamento, di conseguenza gli affitti, indecenti e insostenibili in altri quartieri. Ed è detto tutto", specifica la donna profondamente indignata dalla situazione a Milano che parrebbe ingestibile. Diversi commenti, a conferma di ciò, sostengono che la situazione sia ormai fuori controllo. "Folli: e aggiungo, bastardi" scrive qualcuno, cui fa eco qualcun altro: "Che vergogna". C'è anche chi la prende con più ironia domandandosi se il box sia almeno abitabile.

