"Vi porto con me a fare la prima doccia della mia vita in camper", il racconto della tiktoker

Non tutti sono adatti per vivere in camper. Una coppia di tiktoker appartiene a questa categoria e in un video ha mostrato com'è fare la doccia in uno spazio così ristretto.

In uno dei momenti storici peggiori di sempre per acquistare casa, sempre più persone scelgono di vivere a bordo di un camper. Si tratta di una scelta di vita drastica, che ha tanti pregi quanti difetti. Gran parte dei vantaggi sono di natura economica: un camper costa molto meno di una casa, che sia in affitto o che venga acquistata. Stesso discorso per le spese fisse, di acqua, luce e gas, più ridotte visto l'ambiente piccolo. In generale, si tende ad acquistare di meno perché - banalmente - non si ha lo spazio per troppi oggetti. Gli altri pregi riguardano la maggiore libertà, flessibilità e possibilità di stare a contatto con la natura.

Gli spazi limitati possono essere anche un grande difetto. Non a caso, è molto più comune che a vivere in un camper siano coppie giovani senza figli, mentre nel caso di una famiglia allargata, la faccenda diventa più complessa. Più difficile anche svolgere alcune attività quotidiane, come cucinare o semplicemente rilassarsi. Indubbiamente la parcella di un idraulico o di un elettricista non è 'leggera', ma la mantenunzione e la riparazione di un camper, se non si hanno buone capacità manuali, sono altrettanto costose.

Fare la doccia in camper: la dimostrazione di una tiktoker

Il profilo TikTok Trip'n'roll mostra la vita di una coppia italiana che ha scelto di vivere in un camper. Nei loro video, i due mostrano pregi (soprattutto) e difetti di quest'abitazione sui generis. Poche ore fa, è comparso il video che mostra com'è fare per la prima volta in vita propria la doccia in un ambiente così ristretto. La prima sorpresa riguarda il doccino, che è posizionato nel lavandino! Poi la ragazza attiva la modalità 'ecologica' che le permette di ridurre la velocità con cui il boiler scalda l'acqua. Infine si passa alla doccia vera e propria, chiudendo tutti i ripostigli e assicurandosi che la tenda eviti di far finire acqua ovunque:

Secondo la tiktoker, la doccia del suo camper "è piccola ma funzionale" e nelle ultime tre settimane, non ha avuto problemi veri e propri. Vivere in questo modo non è per tutti: esistono sicuramente moltissimi lati positivi, ma senza una programmazione attenta dei luoghi in cui sostare, ci si può trovare in difficoltà. In alcune zone potrebbe non esserci acqua potabile facilmente accessibile, Internet potrebbe non funzionare e, quindi, chiedere aiuto per un'emergenza improvvisa diventerebbe difficile. Prima di acquistare un camper e voler imitare i tiktoker in questione per condurre una vita errante, è bene pensarci a lungo.

LEGGI ANCHE: Viaggio in camper alla scoperta delle meraviglie del Sud: il video spettacolare