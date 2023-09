Max Mariola, la ricetta dello chef per il perfetto panino autunnale: "Bono e godurioso"

Lo chef Max Mariola ha optato per un panino semplice che sfrutta le verdure di stagione: ecco com'è fatto

Lo chef Max Mariola, su Instragram noto come @chefmaxmariola, fornisce sempre delle ricette eccellenti per piatti gustosi e nutrienti. Questa volta si è concentrato su un panino che rispetta in tutto e per tutto la stagione autunnale appena arrivata e che parrebbe non estremamente difficile da preparare anche per coloro i quali non sono particolarmente abili ai fornelli. "Questo se lo porti sul lavoro ti promuovono a direttore", inizia a dire all'interno del proprio video, tenendo tra le mani la prelibatezza e invitando i propri follower a guardare il filmato.

Ma cosa serve per realizzare quest'ottimo panino? Ecco gli ingredienti da lui elencati: "Pane quello buono scrocchiarello, funghi porcini, salvia, aglio, zucca, una bella scamorzetta e poi il guanciale". Proprio questo sarà l'interno del panino pensato dallo chef che subito inizia la propria preparazioni. Pronti a replicarla anche voi?

Max Mariola, la ricetta del suo panino autunnale è golosissima e facile da replicare

Nella parte iniziale del video si vede Max Mariola intento ad asciugare un grosso fungo: "Con uno straccetto bagnato fa' questo, non lo fa' inzuppà", dichiara. Intanto struscia sul fungo lo straccio. "Il fungo deve essere bello asciutto" ammette come consiglio. Dopodiché, lo chef taglia il vegetale, ma fa una raccomandazione a chi lo segue: "La testa lasciala intatta". E continua: "Prendi uno spicchio d'aglio, olio abbondante e metti la testa del fungo tutta intera e il resto".

"Intanto prendi la zucca e togli la buccia. Con il cucchiaio leva tutti i sementi. Con coltello liscio taglia la zucca", dichiara in merito al secondo ingrediente da preparare. "Mettici un po' di sale sui funghi, mettici un po' di pepe e guarda come so' belli! Guarda qua. Mo' è l'ora della mentuccia. Se tu non ce l'hai, ce puoi mettere o il timo o il prezzemolo", continua il condimento dei funghi. Successivamente passa al formaggio: "Prendi la scamorza e taglia a fettine. Nella stessa padella dove hai cotto i funghi, leva i funghi, mettici la zucca, mettici un po' di sale, mettiamo la salvia, pepe".

Infine, arriva il momento del pane. "The sound of love, ragazzi", Max Mariola prende il pane, fa sentire la croccantezza e lo taglia: "Tiè, guarda dentro che è". Dopodiché, toglie la zucca e la mette a parte. Sempre nella stessa padella inserisce la scamorza tagliata, fino a far comparire la crosta: "Ah, guardate che bella crosticina". Taglia il guanciale "ma non troppo grosso, sennò te strozzi", e lo mette in padella. Finalmente compone il panino. Come? Lo chef lo spiega perfettamente: "Prima ci metti i funghi, poi questo tagliato a metà" - indica la testa del fungo - "e beccate sta ciabatta, tiè. Poi mettiglie il formaggio sopra, la zucca e pure la salvia che è bona, i pezzetti di guanciale e mettici il coperchio".

