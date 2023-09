"La prova definitiva che i cavalli sono creature buone", l'esperimento mette tutti d'accordo

Secondo molti, i cavalli sono tra gli animali più buoni e puri d'animo al mondo. Un utente di TikTok ha fatto un esperimento particolare, che ha messo tutti d'accordo.

Molti li adorano e ci trascorrono ore insieme, altri apprezzano la loro bellezza ma ne sono impauriti. I cavalli sono tra gli animali più affascinanti che si possono trovare in natura. Oltre che belli, sono profondamente intelligenti, sensibili e forti. Proprio come succede con i cani, c'è bisogno di addestrarli fin da piccoli al contatto con gli umani per creare un legame profondo. Di sicuro sono animali più impegnativi, ma non sono meno empatici dei cani: è stato dimostrato scientificamente che sanno percepire le emozioni delle persone e sanno essere di conforto quando capiscono che una persona sia triste o in uno stato d'ansia.

C'è, tuttavia, un lato del loro carattere che non tutti conoscono: sono animali di branco e per questo, all'interno dei loro gruppi, stabiliscono gerarchie basate sulla fiducia reciproca. Quest'attitudine esiste anche nei confronti degli esseri umani: in noi, infatti, cercano un leader affidabile. Ecco perché, prima di avere la totale fiducia di un cavallo, c'è bisogno di una lunga fase di addestramento. Una cosa è certa: ottenerla è un'enorme soddisfazione e i cavalli sanno essere al contempo compagni di vita e di avventure in una maniera che nessun altro animale è in grado di replicare.

I cavalli sono naturalmente buoni: l'esperimento

Ognuno di noi avrà visto dei video che mostrano cavalli disarcionare i cavalieri, procurandogli brutte cadute e talvolta anche ferite gravi. Questo succede quando l'animale va sotto stress, ma in una situazione di normalità assoluta, non farebbe mai una cosa del genere. Una dimostrazione arriva da un esperimento condotto dal proprietario di una sorta di maneggio. Decine di quadrupedi, infatti, vengono liberate dai loro recinti, ma per scendere dalla stalla devono seguire una stradina in discesa. Qui trovano un uomo steso per terra. Come reagiranno davanti a quella persona?

Dai cavalli più piccoli a quelli più grandi di dimensione, da quelli più giovani a quelli più anziani, la reazione è sempre la stessa: evitare di pestare l'essere umano. La pagina TikTok, nel copy scrive proprio così: "I cavalli non farebbero mai del male agli umani". Nei commenti, quasi tutti ribadiscono il loro affetto verso questi animali, ma c'è anche chi sostiene che l'autore dell'esperimento è fin troppo coraggioso. Se un esemplare adulto, per sbaglio o per volontà proprio, fosse 'salito' addosso a quell'uomo, di certo gli avrebbe procurato dolore. Ma questi equini hanno una bontà d'animo senza pari e quindi hanno trovato il modo di non pestarlo, nemmeno per sbaglio.

