"Ho fatto un selfie con il mio cavallo e lui ha reagito così", la testimonianza è tutta da ridere

Un TikToker testimonia di come abbia provato a fare un selfie con il proprio cavallo e l'equino abbia reagito in maniera alquanto bizzarra: ecco cos'ha fatto

I cavalli sono animali straordinari che possiedono caratteristiche mentali complesse e distintive. La loro intelligenza, la loro personalità e le loro capacità li rendono unici nel loro genere. In primis, sono svegli a tal punto che possono apprendere e adattarsi a una varietà di situazioni. Sono capaci di imparare comandi vocali e segnali fisici dai loro allenatori o cavalieri. La loro capacità di apprendimento è particolarmente evidente negli sport equestri, dove imparano complessi percorsi di salto o di dressage. Tali creature, inoltre, hanno una memoria eccezionale. Possono ricordare persone, luoghi e situazioni anche dopo molto tempo. Questa memoria è spesso associata alla loro capacità di apprendimento e alla loro abilità nel riconoscere i membri del loro gregge o i loro guardiani.

Nonostante la loro intelligenza, i cavalli mantengono un forte istinto di sopravvivenza. Questo si traduce in comportamenti come l'attenzione costante all'ambiente circostante e la capacità di fuggire rapidamente da situazioni pericolose. Essi comunicano principalmente attraverso il linguaggio del corpo. Le orecchie, la coda, la postura e altri segnali fisici sono utilizzati per esprimere emozioni e intenzioni. I cavalli possono leggere questi segnali negli altri della propria specie e negli esseri umani. Gli equini, dunque, sono in grado di apprendere dalle interazioni sociali con altri simili. Osservando il comportamento dei membri del loro gruppo, riescono ad apprendere le dinamiche sociali, le gerarchie e le abitudini alimentari.

Come gli esseri umani, i cavalli hanno personalità individuali. Alcuni possono essere più timidi e riservati, mentre altri sono più audaci e socievoli. Queste differenze individuali influenzano la loro reazione alle situazioni e la loro interazione con le persone. Infatti una particolarità dei cavalli è che sono animali sociali in grado di sviluppare legami profondi con i loro proprietari o con altri della propria specie. Sono in grado di percepire le emozioni umane e di rispondere all'umore e al comportamento delle persone intorno a loro. Questa empatia è un elemento importante... Tra poco scopriremo in che senso.

Cavallo e padrone si fanno un selfie, ma l'equino spiazza tutti: ecco perché

I cavalli sono molto sensibili e possono reagire alle espressioni facciali, al tono di voce e ai gesti delle persone. Sono in grado di percepire anche piccoli cambiamenti nell'ambiente circostante, come il rumore di un predatore o il cambiamento delle condizioni meteorologiche. Questo è evidente in un video pubblicato su TikTok dalla pagina @pubity. In esso si vede un ragazzo che ha a che fare con il proprio equino.

Il giovane vuole semplicemente fare un selfie con l'animale che si appoggia dolcemente alla sua spalla. Sembrerebbe praticamente tutto perfetto se non fosse per il fatto che, quando il ragazzo tira fuori la lingua per scattare la foto, anche il cavallo lo emula dopo averlo visto dallo schermo del telefono. La reazione avuta dalla creatura è spiazzante, ma non per chi conosce bene l'intelligenza di questa specie di cui è stato ampiamente discusso sopra.

