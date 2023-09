Sicilia, davanti alla casa a Stromboli spunta un cartello infame (ma giusto): "Se vedo chi lascia qui la spazzatura, io..."

Sicilia, a Stromboli davanti a una casa si legge un cartello severo, ma giusto: ecco cosa recita e come 'minaccia' chi abbandona i rifiuti dove non dovrebbe

Stromboli è un'isola vulcanica affacciata sul Mar Tirreno, situata nell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia. È famosa in tutto il mondo per il suo vulcano attivo che costantemente emette piccole eruzioni, creando uno spettacolo unico e suggestivo per i turisti e i locali che scelgono di fare un'escursione via terra o via mare per visitarlo. Tuttavia, le attrazioni del posto non si limitano solo a questo; la zona offre una vasta gamma di esperienze straordinarie per tutti. Ovviamente non mancano qui alcune delle spiagge più affascinanti d'Italia. Quella di Ficogrande è una delle più grandi e popolari, con sabbia nera vulcanica e acque cristalline. Altre rive come Piscità e Spiaggia Lunga sono posti ideali per rilassarsi e godersi il sole.

Le acque intorno a Stromboli sono ricche di vita marina, rendendo l'isola un luogo ideale per lo snorkeling e le immersioni subacquee. Si possono esplorare grotte sottomarine, coralli e una varietà di pesci. Ginostra è un piccolo villaggio sull'isola raggiungibile solo via mare o tramite un'escursione. Questo luogo affascinante regala un'esperienza autentica, con case bianche, stretti vicoli e un'atmosfera rurale e tranquilla. Date le basse luci poi, la zona è un luogo eccezionale per l'osservazione delle stelle. Le notti chiare donano un'opportunità unica per ammirare il cielo stellato e le costellazioni.

Stromboli è una destinazione perfetta per chi cerca una fuga rilassante. L'atmosfera è tranquilla e lontana dal trambusto delle città. Si può passeggiare per le strade acciottolate, gustare deliziosi piatti di pesce nei ristoranti locali o semplicemente godersi il ritmo lento dell'isola. Gli spettacolari tramonti sull'isola con le sfumature di rosso, arancione e rosa che si riflettono sulle acque circostanti, creano scenari che sembrano usciti da un sogno. E poi, guardandosi intorno, ci si può imbattere anche in cartelli a dir poco esilaranti!

Sicilia, a Stromboli spunta un cartello severo ma giustissimo: ecco cosa recita contro gli incivili che lasciano l'immondizia in strada

In effetti, Stromboli è una destinazione straordinaria che offre un'esperienza unica per gli amanti della natura, dell'avventura e della tranquillità. La combinazione di un vulcano attivo, spiagge pittoresche, un'atmosfera autentica e la possibilità di osservare le stelle rende l'isola un luogo speciale che affascina i visitatori di tutto il mondo. È una tappa imperdibile per coloro che desiderano esplorare la bellezza naturale e l'unicità delle Isole Eolie. E unico è anche un cartello apparso davanti a una casa.

L'avviso - segnalato dalla pagina Instagram @cartelli_italiani recita: "La domenica la spazzatura non si esce. Perciò se vedo chi mi lascia la spazzatura davanti al muro e agevola la gente a lasciare ancora più schifo, te la porto a casa". Al di là del modo (che potrebbe sembrare un po' grottesco - e a tratti leggermente sgrammaticato) di scrivere il biglietto, quest'ultimo ha perfettamente senso. Insomma, è il classico esempio di 'severo, ma giusto'.

LEGGI ANCHE: Veneto, va alla trattoria a Venezia e mostra lo scontrino: "Quanto ho speso per antipasto, primo di pesce e bevande"