Lo YouTuber Barbascura X insulta Ryanair, la risposta della compagnia aerea lo zittisce per sempre

Barbascura X, noto YouTuber italiano, ha definito "una poracciata" l'obbligo da parte di Ryanair di pagare 60 euro per il check-in all'aeroporto. La compagnia low cost irlandese gli ha risposto con un tweet chiaro e inoppugnabile, mettendolo a tacere.

Ryanair è una compagnia low cost irlandese che ha - letteralmente - rivoluzionato il modo di viaggiare in Europa. Nel periodo tra la fine degli anni '90 e fino al 2019, ha offerto biglietti di andata e ritorno anche a 10€ tra due città europee appartenenti a nazioni diverse. Da diversi anni, è la compagnia aerea preferita dagli italiani, almeno a giudicare dal numero di voli effettuati da e per il nostro paese e quello di biglietti venduti. Ryanair, tuttavia, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose critiche.

Un esempio sono le dimensioni sempre più ridotte del bagaglio a mano gratuito e la scelta casuale del posto (unica opzione per chi non paga l'extra). Un'altra pratica molto criticata da alcuni utenti poco attenti è quella di far pagare 55€ chi dimentica di fare il check-in online e si riduce a farlo all'ultimo in aeroporto. Il noto YouTuber Barbascura X, evidentemente, non ha letto con attenzione l'e-mail e non ha effettuato il check-in (a partire da 24 ore prima la partenza) sul sito o sull'app di Ryanair. Per questo, ha pagato 120€ (insieme a lui c'era un'altra persona) per farlo in aeroporto circa due ore prima della partenza.

Barbascura X contro Ryanair: la risposta della compagnia

In estrema sintesi, nel proprio tweet, lo YouTuber fa sapere di "non essere riuscito a fare il check-in online" a due ore dalla partenza. Arrivato al banco di Ryanair, spiega la problematica e l'addetto gli fa sapere che per stampare la carta d'imbarco servono 60 euro a persona, altrimenti non potrà partire. "Viaggio di contnuo, le ho provate tutte di compagnie, ma 'na poracciata del genere vi giuro non l'avevo mai vista", sostiene lo YouTuber. La risposta della compagnia al tweet che ha raggiunto 160mila persone in due ore non si è fatta attendere:

Non si tratta di schierarsi da una parte o dall'altra: quando si acquistano i biglietti per l'aereo o per il treno, è bene assicurarsi di aver letto le condizioni d'uso. Ryanair ha sicuramente molte regole che non hanno eguali tra le altre compagnie aeree, ma nella e-mail sono scritte in maniera chiarissima. Ci dispiace che lo YouTuber abbia dovuto sborsare 120€ non previsti, ma quando si vola per la prima volta (almeno così pare) con una nuova compagnia, è fondamentale informarsi sulle sue regole. Per chi non paga per i posti 'Priority', infatti, il check-in si può effettuare nelle 24 ore precedenti al volo, escludendo le ultime due. Una regola complessa, sicuramente, ma che è chiaramente spiegata al momento della prenotazione e nella e-mail che ricorda di effettuare il check-in.

