Primo appuntamento da incubo, il racconto di una tiktoker: "Al ristorante non era da solo"

Un primo appuntamento può andar male, non c'è nulla di strano. Tuttavia quando un incontro romantico inizia malissimo, non può che finire nello stesso modo. Una tiktoker molto seguita ha raccontato di com'è andata con un uomo conosciuto tramite app, che al ristorante... non era da solo.

Nell'epoca in cui quasi tutto si fa online, era inevitabile che nascessero app che mettano in contatto persone desiderose di fare nuove conoscenze. Quando l'unico filtro è una chat, è difficile sviluppare un'idea precisa della persona che si andrà a incontrare, anche dopo giorni e giorni di chiacchierate virtuali. Lo sa bene una tiktoker, che sui suoi profili social ha raccontato di un primo appuntamento da incubo, in cui a quanto pare la colpa è tutta dell'uomo conosciuto proprio tramite un app di incontri.

La protagonista si chiama Megan James e su TikTok ha ben 970.000 follower. Per quanto relativamente famosa, la donna si è iscritta a un'app di incontri, dove ha conosciuto un ragazzo che ha definito "all'apparenza normalissimo". Purtroppo, però, la prima impressione, specie se ci si basa da quello che si vede online, non l'ha preparata a sufficienza per quello che sarebbe stato il primo (e ultimo) appuntamento con lui. I due si sono messi d'accordo per vedersi in un ristorante italiano di Los Angeles, poco lontano da casa della influencer. Arrivata sul posto, non ha notato anomalie, ma di lì a poco sarebbe cambiato davvero tutto.

Il primo appuntamento da incubo

La influencer non ha avuto dubbi nel definirlo "il peggior primo appuntamento di sempre". Detto ciò, passiamo al racconto: "Arrivata al ristorante, lo riconosco da lontano dal suo profilo. Mi avvicino, lo saluto, entriamo e ci accodiamo in un tavolo da 4. Non ci ho fatto caso all'inizio a questo dettaglio, poi all'improvviso è arrivata una ragazza di nome Megan, proprio come me, che si è presentata e seduta con noi. Pochi secondi dopo, ne è entrata un'altra, che ha fatto lo stesso".

A quel punto, la influencer ha capito che qualcosa non le tornava. "Quando gli abbiamo chiesto spiegazioni, ci ha detto che ha invitato tre donne in modo da velocizzare il processo per fare una cosa a tre, come era suo desiderio". Come prevedibile, il primo appuntamento è durato pochi minuti: "Ci siamo immediatamente alzate e ce ne siamo andate tutte e tre, senza esitare". Nella parte finale del video, la donna si rivolge a Matthew (nome di fantasia): "Se stai guardando questo video, ti consiglio di rivolgerti a uno psicologo. Io di certo ne ho bisogno dopo quello che ho visto". Per chi volesse vedere il video originale, in inglese, ecco il racconto integrale dell'esperienza surreale vissuta dalla donna:



LEGGI ANCHE: Il primo appuntamento è perfetto, poi la donna riceve un messaggio di cinque parole che rovina tutto