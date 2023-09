Piacenza, sull'armadio ripartilinea compare una scritta esilarante: "Qui si deve..."

A Piacenza, è comparsa una scritta (doppia) con pennarello su un aramdno ripartilinea. Alcuni residenti, infatti, ne facevano un uso improprio e le persone che ci lavorano hanno mandato un messaggio chiarissimo.

Ognuno di noi ha visto almeno una volta un armando ripartilinea (ARL) in vita sua, conosciuto anche come armadio di distribuzione. Si tratta di una struttura alta da 150 a 200 centimetri che serve a interconnettere la tratta telefonica primaria a quella secondaria, ovvero la centrale telefonica e l'abitazione dell'utente. Questi oggetti, purtroppo, sono spesso vittima di vandalismo. A chiunque sarà capitato di vederne uno aperto, con i fili di rame che ne fuoriuscivano. Spessissimo vengono usati come tela bianca da writer esperti e inesperti, ma anche da semplici vandali.

Alcuni di questi armadi sono spariti, sostituiti da esemplari nuovi e dalla forma diversa, oltre che molto più difficili da aprire (se non da chi possiede le chiavi). Una cosa è certa: in moltissime città italiane, gli operatori telefonici devono spesso affrontare spese extra per ripararli, per colpa dell'iniciviltà delle persone. Qualcuno li apre a sfregio, altri ci scrivono sopra, altri ancora li usano come cestino dell'immondizia, appoggiandoci sopra bottiglie e bicchieri vuoti, ma anche coppette di gelato e rifiuti di ogni generature. A Piacenza è comparsa una scritta con pennarello su uno di questi armadi proprio contro gli incivili.

Piacenza, la scritta sull'armado di distribuzione è esilarante

Un altro uso decisamente improprio che si fa di questi armadietti è quello di bagno, per cani e per umani. Già, a Piacenza alcune persone (e i loro cani) facevano i bisogni proprio in questi angoli della città, per il disappunto degli operai che, il giorno seguente, sarebbero venuti a lavorare e avrebbero dovuto quantomeno procurarsi acqua e sapone per eliminare il cattivo odore. Per questo motivo, uno di loro ha scritto con il pennarello due frasi tanto esilaranti quanto chiare, per chi usa quell'armadietto come bagno a cielo aperto:

Come testimonia la foto, l'armadietto è stato usato anche per attaccare volantini e piccoli manifesti di ogni genere; alcuni sono stati incollati nel vero senso della parola e non tenuti su con del nastro adesivo. La scarsa educazione civica, insomma, colpisce anche Piacenza, dove numerosi soggetti hanno fatto un uso improprio di questo armadietto, magari pensando che non avesse alcuna utilità. Oggetti simili, al contrario, sono e saranno utilissimi in una società che dipende sempre di più da Internet. Le uniche compagnie che non se ne servono sono quelle che offrono wi-fi satellitare, un mercato che in Italia è in crescita, ma che interessa soprattutto i piccoli centri: nelle grandi città, la stragrande maggioranza delle persone preferisce la fibra ottica.

