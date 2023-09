Liguria, va alla locanda a Bardineto e mostra lo scontrino: "Per lasagne, zuppa, cinghiale, spezzatino, patate e bevande ho speso..."

Liguria, si reca in una locanda a Bardineto e mostra sui social lo scontrino: ecco quanto ha speso per mangiare un pasto completo

Bardineto, una pittoresca località situata in Liguria, è un luogo affascinante che offre un'esperienza culinaria unica, con un'enfasi speciale su ingredienti freschi e semplici che celebrano i sapori autentici della regione. Un piatto emblematico qui è il "pesto alla genovese". Questa salsa, preparata con basilico fresco, pinoli, aglio, olio d'oliva extravergine e formaggio parmigiano, è il cuore della cucina locale. Il pesto è spesso servito con la pasta tradizionale ligure, come le "trofie" (che hanno una forma molto simile agli gnocchi). La freschezza degli ingredienti e il sapore aromatico del basilico rendono questa preparazione una delizia per il palato.

La "focaccia ligure" è un altro piatto amato in zona. Essa è spesso arricchita con olio d'oliva, sale marino e rametti di rosmarino. La sua crosta croccante e il suo sapore leggermente salato la rendono una scelta perfetta per uno spuntino o un antipasto. Ma la cucina ligure comprende anche una vasta gamma di piatti a base di pesce. Quest'ultimo è spesso cotto con pomodoro, aglio, olive nere e capperi. Tale preparazione mette in risalto i sapori del mare e riflette la tradizione della pesca costiera. La Liguria è anche rinomata per i suoi vini bianchi, tra cui il "Vermentino" e il "Pigato" (freschi e profumati, si abbinano perfettamente ai piatti a base di pesce e al pesto).

Infine, i dessert liguri sono una vera delizia. Le "fugassa" e gli "amaretti" sono alcune delle specialità dolciarie locali che si possono gustare a Bardineto. Essi molte volte accompagnano un buon caffè o un bicchiere di vino dolce. Ma quanto costa mangiare in zona?

Liguria, a Bardineto per un pasto completo alla locanda si spendono...

Insomma, Bardineto è una destinazione culinaria che celebra la tradizione gastronomica della regione. Con piatti come il pesto alla genovese, la focaccia ligure e il pesce alla ligure, i visitatori possono gustare l'autentica cucina locale. La freschezza degli ingredienti e l'attenzione alla qualità dei prodotti locali rendono questa zona una vera oasi gastronomica per chi desidera esplorare i sapori autentici della Liguria. Per ciò che concerne i prezzi, essi dipendono molto da dove e cosa si mangia.

Su Facebook, per esempio, un utente - del quale non verrà fatto il nome per privacy, ha mostrato in un gruppo che recensisce ristoranti una ricevuta che segnerebbe 30 euro per un pranzo per due a Bardineto. Purtroppo non è specificato il pasto sullo scontrino, tuttavia in didascalia la persona in questione direbbe di aver ordinato delle lasagne, una zuppa contadina, una porzione di cinghiale e patate arrosto, uno spezzatino sempre con contorno di patate, acqua e un quarto di vino.

