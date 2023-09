Napoli: motorino trasporta materiale ingombrante, ma la cosa più grave è un'altra

In provincia di Napoli, è stata registrata una scena surreale lungo la superstrada. Un uomo, alla guida di un motorino, trasporta del materiale ingombrante. Ma la cosa più grave, paradossalmente, è un'altra.

Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, salvo clamorose novità, entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada. Dal testo che attende solo l'ok definitivo del Parlamento, emerge che ci sarà un deciso inasprimento delle sanzioni già esistenti. Verrà applicata tolleranza zero, infatti, nei confronti di chi guida ubriaco o di chi usa lo smartphone mentre è al volante. Inoltre le multe per chi parcheggia negli stalli per disabili senza averne il diritto e nei pressi delle fermate degli autobus diventeranno molto più salate. Ma quali sono le città italiane dove vengono elevate più sanzioni?

Nel 2022, i milanesi hanno pagato 151 milioni di euro in sanzioni legate alla violazione del Codice della Strada, finendo al primo posto. Cifra leggermente più bassa per Roma, dove l'importo delle multe ammonta a 133 milioni. Staccata - e di molto - Firenze, al terzo posto, con 46 milioni di euro. Napoli chiude al sesto posto, con 8,5 milioni di incassi. Il capoluogo campano ha un gravissimo problema con le multe: non le paga quasi nessuno. E non è una generalizzazione né tanto meno un'iperbole: dai dati ufficiali del Comune, risulta che solo il 27% delle multe (anche quelle non stradali) vengono regolarmente pagate. Napoli è la prima città italiana per percentuale di evasione.

Napoli, sul motorino con del materiale da lavoro (e non è la cosa più grave)

Difendere a spada tratta la propria città è inutile, quando l'esperienza quotidiana dimostra che la triste normalità è che i cittadini non rispettano la legge. Su Instagram è diventato virale l'ennesimo video shock registrato in provincia di Napoli, lungo una superstrada. Si vede una persona (presumibilmente un operaio edile) a bordo di un motorino che trasporta del materiale ferroso e quello che sembra un flacone di colore giallo. Una combo pericolosissima, sia per il conducente, sia per le auto e le moto che proveranno a sorpassarlo. Ma la cosa più grave è un'altra: lo scooter (che peraltro sembra di bassa cilindrata, dunque ancora meno adatto a trasporti speciali) è privo di targa.

"Incredibile e inaccettabile", scrive chi ha postato il video e, oggettivamente parlando, è così. La lista di violazioni del Codice della Strada, qui, è lunghissima: non si può portare del materiale così ingombrante su un motorino e non si può certo guidare con le gambe così larghe. Poi, ovviamente, l'assenza di multa è ancora più grave del fatto che si trasporta materiale ferroso su uno scooter di bassa cilindrata. Chi ama Napoli denuncia episodi del genere e non li ignora, oltre a sperare che chi ha sbagliato paghi una multa salatissima, in modo che in futuro eviti di attuare comportamenti simili.

