Campania, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Per antipasto, pizza e gnocchi alla sorrentina a Sant'Agnello abbiamo speso..."

Campania, si recano in un ristorante a Sant'Agnello e mostrano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per un antipasto, una pizza e degli gnocchi

Sant'Agnello, una splendida località costiera situata nella regione della Campania, è famosa non solo per la sua bellezza paesaggistica e le acque cristalline del Golfo di Napoli, ma anche per la sua affascinante scena culinaria. La cucina qui è una vera delizia per gli amanti del cibo, poiché offre un'ampia gamma di piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e gustosi. Una delle pietanze più iconiche qui è la "pizza margherita". Essa è preparata con ingredienti semplici ma di alta qualità: una base di pasta sottile, pomodoro fresco, mozzarella di bufala, basilico e olio d'oliva extravergine. La combinazione di tali ingredienti crea un'esplosione di sapori in cui il pomodoro fresco e la mozzarella cremosa sono in perfetto equilibrio.

Un altro piatto della Campaniaw molto amato è la "pasta alla sorrentina". Questa pietanza è preparata con pasta (di solito penne, ma anche gnocchi) condita con sugo di pomodoro, mozzarella e basilico fresco. La semplicità degli ingredienti, unita alla qualità del pomodoro campano e della mozzarella, rende questo piatto irresistibile. La cucina di Sant'Agnello comprende anche una vasta selezione di pesce fresco. Il "risotto ai frutti di mare" è un esempio delizioso, in cui il riso viene cotto con cozze, vongole, gamberetti e calamari, in un brodo ricco e saporito. Questa preparazione offre una vera esplosione di sapori marini.

Il "limoncello" è un liquore digestivo molto popolare nella regione campana e, quindi, a Sant'Agnello. È preparato con bucce di limone, alcool, zucchero e acqua. Esso è spesso offerto come digestivo alla fine di un pasto o utilizzato per preparare dolci e cocktail. La città della Campania offre anche una vasta gamma di dolci tradizionali campani, tra cui il "babà napoletano" e le "sfogliatelle ricce". Questi sono spesso preparati artigianalmente e sono delle vere delizie per chi ama i dessert. Infine, i ristoranti e le trattorie offrono una selezione di vini locali, tra cui il "Lacryma Christi del Vesuvio" e il "Taurasi", che sono perfetti per accompagnare i piatti tipici della cucina campana. Ma quanto costa mangiare in questa regione che regala così tante bontà?

Campania, quanto si spende in due in un ristorante di Sant'Agnello

In effetti, Sant'Agnello in Campania è una destinazione culinaria eccezionale che celebra la tradizione gastronomica della regione. Con piatti come la pizza margherita, la pasta alla sorrentina e il risotto ai frutti di mare, i visitatori possono gustare l'autentica cucina locale. E così ha fatto un utente di Facebook (del quale non si farà il nome per privacy) che su un gruppo pubblico in cui si recensiscono ristoranti, ha pubblicato uno scontrino di un locale a Sant'Agnello.

La ricevuta del posto in Campania segna per due persone un prezzo di 57,50 euro, scontati fino a diventare 50. L'ordine effettuato è stato: una bottiglia di acqua naturale, un antipasto misto, una porzione di gnocchi alla sorrentina e una pizza Nerano. A testa, la spesa è stata, dunque, di 25 euro.

LEGGI ANCHE: Padrone mette un gatto finto vicino a quello vero per fargli compagnia: la reazione è comica