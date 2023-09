Padrone mette un gatto finto vicino a quello vero per fargli compagnia: la reazione è comica

Cosa potrà mai succedere quando un essere umano mette un gatto finto vicino a uno vero, per fargli compagnia? Soprattutto se consideriamo che si tratta di uno con il pelo rosso, notoriamente irrequieto...

Un gatto che cresce dentro casa è diverso da uno che ha sempre vissuto all'esterno. Sarà sicuramente un animale più viziato e talvolta meno contento di avere altri simili attorno. Chi ama i gatti sa che esiste un numero altissimo di colori del loro mantello, che in certi casi è un mix anche di tre o quattro tonalità diverse. Un gatto che molti amano per via del suo colore è quello rosso, conosciuto anche come red tabby. Il pelo "rosso" è il risultato di una combinazione genetica e di pigmenti che si chiamano feomelanina.

A voler essere precisi, è una colorazione che ricorda vagamente il rosso, andando dal marrone chiaro all'arancione acceso. Un gatto "rosso", nei confronti dei suoi padroni, sa essere molto affettuoso, ma ha anche un carattere decisamente forte e più irrequieto rispetto a chi ha un mantello diverso. Ama essere coccolato e viziato e non ama avere altri suoi simili attorno. In alcune culture la nascita di un felino di questo colore è segno di buona fortuna. Siamo davvero sicuri che sia così? Un povero gatto finto (di peluche) ha capito che la convivenza con un esemplare vero non funziona.

Il gatto vero contro quello finto

Chi ha una casa immersa nel verde sa che il proprio amico a quattro zampe ama perdersi a guardare gli uccelli che fanno avanti e indietro dagli alberi. Quando ne ha la possibilità, esce e prova a catturarli: d'altronde ha pur sempre quell'istinto animale che lo porta a cacciare e che non gli porterà via nessuno. Il padrone di un gatto rosso ha pensato bene di metterne uno finto a fare compagnia a quello vero durante le lunghe sessioni di osservazione degli uccelli. Come sarà andata e quanto sarà durata la convivenza?

All'inizio, a giudicare dall'inquadratura, sembra quasi volergli dare un bacio e una sorta di abbraccio. In realtà è solo il preludio a una spinta molto decisa, che fa cadere giù il gatto finto. È durata davvero poco la convivenza vicino la finestra per osservare gli uccelli insieme. Kurt (questo il suo nome) ha dimostrato di essere il gatto alfa e che quel territorio è suo. Alcuni gatti rossi hanno una parte del pelo bianca, mentre lui è rosso per il 99% del corpo. Coincidenze? Noi non crediamo. 3 gatti rossi su 4 sono di sesso maschile, perché il maschio ha bisogno di un solo cromosoma X (quello della madre) per assumere questo colore, mentre alla femmina ne servono due. Nel mondo, dunque, abbiano circa tre volte di più gatti rossi maschi che femmine.

