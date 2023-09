Scimmia porta un'anguria alla sua amica gallina, ma il volatile la snobba: la reazione della bertuccia è comica

In un video che sta facendo il giro di TikTok, una scimmia consegna una parte di anguria a una gallina. Quest'ultima, tuttavia, non sembra interessata all'alimento, così la bertuccia reagisce in una maniera che fa ridere

Le scimmie e le galline sono due specie di animali molto diverse che condividono lo stesso ambiente in alcune aree, spesso in contesti di vita selvatica o in situazioni in cui gli esseri umani tengono animali domestici. Le scimmie sono primati che appartengono all'ordine degli antropoidi, mentre le galline sono uccelli appartenenti all'ordine dei galliformi. Il loro comportamento e la loro interazione dipendono dalla situazione specifica, ma di solito si svolgono in modo indipendente l'uno dall'altro. Le bertucce, infatti, sono creature sociali. Vivono in gruppi complessi e stabiliscono gerarchie sociali ben definite all'interno del gruppo.

I comportamenti delle scimmie sono spesso influenzati da dinamiche sociali complesse, come la pulizia reciproca per rafforzare i legami tra i membri del gruppo, il gioco tra i giovani per sviluppare abilità sociali e la competizione per il cibo e il territorio. Il loro atteggiamento è influenzato dalla comunicazione attraverso espressioni facciali, vocalizzazioni e gesti. Le galline, d'altra parte, sono animali meno sociali rispetto alle scimmie. Tendono a formare gruppi più piccoli, spesso guidati da una gallina dominante o un gallo. Inoltre, questi volatili vivono principalmente per la ricerca di cibo, la deposizione di uova e la protezione del proprio territorio. Anche se comunicano tra loro con suoni specifici per segnalare pericoli o minacce, la loro interazione sociale è molto meno complessa rispetto a quella delle scimmie.

Le scimmie e le galline possono condividere lo stesso ambiente, ad esempio in una foresta tropicale o in una fattoria, ma le loro interazioni solitamente consistono in un'ignoranza reciproca. Le scimmie potrebbero ignorare le galline, se non rappresentano una minaccia o una fonte di cibo. D'altro canto, le galline possono essere caute intorno alle scimmie, poiché potrebbero rappresentare una possibile minaccia per le uova o il cibo. Tuttavia, le interazioni tra questi due gruppi sono limitate e non rappresentano una parte significativa del comportamento di entrambe le specie. Eppure, in alcuni casi, ciò non è del tutto vero...

In generale, le scimmie e le galline sono specie animali con comportamenti e dinamiche sociali molto diverse. Le loro interazioni, se avvengono, sono spesso superficiali e influenzate da considerazioni legate alla sopravvivenza e alla gerarchia all'interno del proprio gruppo. Sebbene entrambi gli animali siano interessanti da studiare dal punto di vista comportamentale, la loro relazione reciproca è di solito di poco rilievo nel mondo naturale. Questa volta però non è andata così.

Nello specifico, in un video pubblicato da Smart Monkey su TikTok (@thu_cung_333) si vede una scimmia che porta metà anguria a una gallina. Quest'ultima però la snobba, così la bertuccia afferra una delle sue gambette e - malgrado il volatile sbatta le ali per fuggire, non ci riesce. Il primate, tuttavia, alla fine, si arrende e mangia lui stesso il melone rosso, anche se non rinuncia a provare ancora una volta a convincere l'amica della bontà del proprio cibo!

