Indonesia, "Bali è molto diversa dai video su Instagram", la 'denuncia' di un tiktoker

Molte persone che scelgono l'Indonesia come meta per le proprie vacanze si recano a Bali. L'isola "paradisiaca" è davvero come la mostrano i video su Instagram? Chiaramente no: un tiktoker ha messo in mostra tutti i lati meno belli di questo territorio abitato da oltre 4 milioni di persone.

Da oltre un anno, nell'Unione Europea, sono venute meno tutte le restrizioni per viaggiare in aereo. Non bisogna più esibire alcuna tessera verde, né tanto meno sottoporsi a tamponi poche ore prima del viaggio. Alcuni paesi extra europei hanno mantenuto l'obbligo di certificato vaccinale per diverso tempo, ma dalla primavera del 2023 sono cadute praticamente tutti gli obblighi a livello globale. Il turismo ne ha beneficiato: l'anno prossimo alla conclusione avrà numeri molto simili a quelli del 2019.

Se non fosse per il caro carburanti che ha alzato di molto i prezzi dei biglietti aerei, probabilmente, avrebbero viaggiato diverse centinaia di migliaia di persone in più. L'Indonesia, dal punto di vista naturalistico, è una delle nazioni più belle al mondo. Alcuni angoli dell'arcipelago sono quasi del tutto incontaminati. Dall'altro lato, però, non mancano le criticità: in certe giornate, le correnti marine trasportano enormi quantità di spazzatura lungo le sue coste. A differenza dell'Europa, in molti paesi asiatici non è stato fatto nulla per limitare l'uso della plastica monouso e migliaia e migliaia di tonnellate di questi oggetti finiscono ogni giorno nei mari, rendendoli sporchissimi.

Indonesia, "Bali non è come la vedete su Instagram"

Bali mette d'accordo davvero tutti i turisti che scelgono l'Indonesia. Oltre ad avere numerose spiagge, è anche luogo adatto per gli amanti dello yoga e della meditazione. Purtroppo, però, concentrando 4 milioni di persone in un territorio non grandissimo, soffre per la produzione di immondizia e per la scarsa sensibilità ai temi ambientali. Un tiktoker ha pubblicato un video di denuncia, in cui fa del sarcasmo già dal titolo: "Quando vai a Bali per trovare te stesso". Subito dopo mostra alcuni filmati registrati da lui nei giorni scorsi dove di bellezza ce n'è oggettivamente poca:

Le spiagge, a suo avviso, non sono "meravigliose" come dicono alcuni utenti dei social; inoltre ci sono cumuli di spazzatura (di ogni genere...) ovunque ed è normale restare imbottigliati nel traffico e i traghetti, oltre ad essere affollati, sono anche pericolosi. Infine, a quanto pare, il cibo del posto spesso causa... problemi di stomaco. Bali, luogo simbolo dell'Indonesia, è sopravvalutata? Alcune persone, nei commenti, sostengono che il tiktoker non sia andato oltre Canggu, l'area più 'turistica' dell'isola. Più di un utente ha scritto che la coppia non ha fatto le opportune ricerche e si sia limitata molto: a Bali ci sono anche angoli con vedute migliori di quelle che si vedono nel filmato.

