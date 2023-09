Gatto rosicchia l'anguria, quando scopre la parte più zuccherata ha una reazione comica

Un gatto è stato immortalato mentre è alle prese con un'anguria. Inizialmente il felino ha rosicchiato la parte meno gustosa del frutto, ma quando ha iniziato a mangiare quella rosa, più zuccherata... ha cambiato espressione. Letteralmente.

Un gatto rientra nella categoria dei cosiddetti carnivori obbligati. Per soddisfare le proprie esigenze nutrizionali, infatti, deve assumere una quantità giornaliera molto alta di proteine animali. Gran parte della sua alimentazione deve provenire da proteine animali di alta qualità, come pesce, manzo e tacchino. Non a caso, il cibo 'standard' commerciale per gatti contiene proprio un'elevata concentrazione di proteine animali. Per mantenere il pelo lucido e sano, hanno bisogno anche di Omega-3 e Omega-6.

Come gli esseri umani, ogni gatto dovrebbe seguire un'alimentazione equilibrata, che preveda anche vitamine e minerali. Come succede per i cani, ci sono alcuni cibi che non vanno assolutamente dati al gatto: la cioccolata è una di queste, ma anche cipolle, aglio e alcuni tipi di frutta, oltre ad alimenti eccessivamente salati o zuccherati. Per variare la loro dieta, gli si può dar da mangiare alcune qualità di frutta: le più indicate sono fragole, mirtilli, mele e angurie, ma sempre in quantità ridotte, poiché l'apparato digerente di un gatto è molto diverso da quello di un essere umano.

Il gatto e l'anguria

Un gatto può mangiare un po' d'anguria ogni giorno, ma i semi vanno rimossi, poiché potrebbero risultare tossici per lui. Sul social network X (in precedenza conosciuto come Twitter) è diventato virale il video di un felino che rosicchia una fetta d'anguria che il suo padrone sta mangiando con gusto. Non conoscendo questo frutto, nei secondi iniziali addenta la buccia che, come noto, è molto dura e praticamente insapore. Poco dopo, si 'sposta' verso la parte rossa e piena di zuccheri, capendo che è decisamente più gradevole al palato. E i suoi occhi, in questo frangente, non mentono:

When he realized red is the good part of the watermelon.. 😅 pic.twitter.com/LJ6nDFdIb6 — place where cat shouldn't be (@catshouldnt) September 25, 2023

Insomma, per quanto i veterinari consiglino di fare molta attenzione a quali tipi di frutta dare ai gatti, pare proprio che l'anguria li renda felici. Mele, pere, fragole, anguria, mirtilli e pesche sono considerati accettabili, mentre da evitare sono gli agrumi, l'avocado, uva e uva passa, ma anche le principali tipologie di frutta secca: mandorle, noci e nocciole su tutti. Al loro interno c'è una tossina che può provocare problemi muscolari e innalzamento della pressione. L'anguria, invece, a giudicare dall'espressione dello Scottish Fold che si vede sopra, è una delizia per il loro palato. Le espressioni facciali di questi animali sono uno dei motivi per cui vale la pena averli con sé in casa. Gli occhi giallini del gatto in video hanno cambiato forma e aspetto dopo che la sua lingua ha assaporato il sapore del glucosio.

