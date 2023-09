Cane rivede i suoi padroni in aeroporto dopo sei mesi: la sua gioia è incontenibile

Quando un cane rimane lontano dai propri padroni per lungo tempo, inizia ad avvertirne la mancanza. Ma quando li rivede, la sua gioia è impossibile da trattenere. In un aeroporto, è stata registrata una scena bellissima, di un cane che non vedeva da sei mesi i suoi 'genitori'.

Un cane sente la mancanza del proprio padrone? In linea di massima sì. Alcune razze sono più attaccate alla presenza degli esseri umani, mentre altre decisamente meno. Essendo animali sociali, comunque, tutti sviluppano un forte legame emotivo con i loro proprietari. Se notano che questi ultimi sono assenti per un periodo i tempo prolungato o in modo improvviso, possono manifestare sintomi di stress o tristezza. Un esempio è l'agitazione, mista a una diminuzione dell'attività fisica.

Ad ogni modo, se un cane ha attorno altri esseri umani a cui vuole bene, sentirà meno la mancanza del proprio padrone. Chiaramente, una volta che lo rivedrà e sentirà il suo odore, impazzirà di gioia. Sul web ci sono numerosi filmati di scene simili, di cani che rivedono i propri padroni dopo mesi e mesi di assenza. Più tempo passa, più la loro reazione è gioiosa. Un luogo dove avvengono spesso questi incontri è l'aeroporto. Su TikTok è diventato virale il video di un cane di taglia grande che rivede i genitori della sua padrona (quindi, di fatto, anche loro suoi padroni) e davvero non riesce a contenere la propria felicità.

Il cane rivede i padroni all'aeroporto dopo sei mesi

Nel video si sente parlare spagnolo, ma le scritte sono in inglese, segno che forse si tratta di una famiglia bilingue. Il linguaggio dell'amore, però, è universale: il cane vede da lontano la 'nonna' inginocchiata e pronta ad accarezzarlo, ma i movimenti della coda sono talmente forti che lo fanno camminare in maniera parecchio scoordinata. Stesso discorso per il 'nonno', pronto ad accarezzarlo. Una scena adorabile, che alcuni dei passanti all'aeroporto si sono fermati a guardare perché, si sa, i cani piacciono praticamente a tutti. Ecco il video che mostra cosa significhi per uno di loro stare sei mesi senza un membro della famiglia:

@pubity The dad at the end looked so happy to see the dog 😭 Follow @Pubity for more #Pubity (Via: @ViralHog) ♬ original sound - Pubity

L'amico a quattro zampe è talmente eccitato che non sa a chi rivolgersi: prima alla 'nonna', poi al 'nonno' e infine alla 'madre'. Molti hanno notato che per quanto la donna sembrasse felice, suo marito probabilmente lo fosse ancora di più. "È così felice che è la coda a spostarlo, non le zampe", scrive un utente. Un altro scherza ancora di più: "Se continua così, presto inizierà a volare". Una cosa è certa: l'animale è felicissimo di rivedere i suoi padroni dopo sei mesi di assenza e lo è talmente tanto da essere confuso nei primi minuti del ricongiungimento. Quale altro animale dà queste dimostrazioni di affetto agli esseri umani?

