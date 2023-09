"In Giappone puoi prendere anche 130 euro di multa per un'azione normalissima in Italia": testimonianza di una TikToker

Giappone, qui si possono prendere dai 6 ai 130 euro di multa per qualcosa che in Italia si fa tranquillamente: ecco di che gesto si tratta (lo racconta una TikToker)

Le usanze giapponesi sono un riflesso della ricca cultura e tradizione di questo affascinante Paese asiatico. L'approccio dei nipponici alla vita quotidiana è caratterizzato da un profondo rispetto per le tradizioni, la natura e gli altri individui. Un aspetto fondamentale della cultura giapponese è il rispetto per gli altri. Ad esempio, è tradizione togliersi le scarpe quando si entra in una casa o in alcuni edifici come templi e ristoranti tradizionali. Le case spesso hanno una zona chiamata "genkan" appositamente designata per lasciare le calzature all'ingresso.

La cerimonia del tè giapponese è un'arte tradizionale che enfatizza la semplicità e la bellezza della preparazione e del servizio del tè matcha. Questo rituale rappresenta l'armonia, la rispetto e la purezza. Anche gli onsen e i sento sono importanti nella cultura giapponese. I primi sono sorgenti termali naturali giapponesi, mentre i secondi sono bagni pubblici. Entrambi sono luoghi di relax e socializzazione. C'è poi l'ikebana: l'arte giapponese di disporre fiori. Tale pratica è molto più che semplici composizioni floreali ed è spesso utilizzata per esprimere emozioni e concetti.

Il Giappone è ricco di templi buddisti e santuari shintoisti. Molti giapponesi visitano questi luoghi per pregare, meditare o partecipare a eventi culturali e festival religiosi. I giapponesi utilizzano la gestualità e il linguaggio del corpo in modo molto sottile per comunicare. Ad esempio, sorridere può essere usato per nascondere l'emozione reale, mentre evitare l'eye contact è un segno di rispetto in alcune situazioni. Ovviamente le tradizioni culturali sono tantissime per questa nazione, ma c'è qualcuno che ne racconta di 'bizzarre': una TikToker.

Giappone, TikToker testimonia varie usanze e tra queste una 'stranissima' per gli italiani: "Qui si viene multati se..."

La TikToker Trip'N'Roll (@trip.n.roll) pubblica spesso video dei suoi viaggi. In uno di questi, ad esempio, racconta di alcuni (e più grandi) errori che si possono fare in Giappone. "Dare la mano o abbracciare quando saluti una persona. Qui si fa l'inchino, e attenzione, il significato cambia in base al grado di inclinazione. Parlare, telefonare o non usare le cuffie sui mezzi pubblici. Qui c'è sempre un silenzio tombale", questi i primi avvertimenti. E poi si arriva al dunque, ciò che in Italia è normalissimo e nello stato nipponico nient'affatto: "Fumare in strada è proibito. Ci sono diverse smoking area in giro per la città. Le multe partono dai 6 fino ai 130 euro". Ma le sorprese non finiscono qui.

Trip'N'Roll continua: "Anche mangiare per strada non è ben visto. A proposito di mangiare, in Giappone ci sono pochissimi cestini, quindi preparatevi a portarvi la spazzatura per diverse ore in mano. Preparati anche a imparare un po' di lingua locale, usare molto spesso Google Translate o semplicemente parlare a gesti. Il popolo giapponese è molto gentile, ma ahimè poche persone parlano inglese e a volte è difficile comunicare".

Per concludere il suo video, la content creator racconta altre poche e apparentemente semplici regole: "Infine, ricordati di portarti sempre contanti perché qui molte volte non accettano la carta. Non spingere mai sui mezzi pubblici e rispetta sempre la fila e bevi rumorosamente il brodo. È considerato segno d'apprezzamento".

LEGGI ANCHE: Filippine, prenota un tour che include "video con drone", quando scopre com'è fatto scoppia a ridere