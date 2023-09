Filippine, prenota un tour che include "video con drone", quando scopre com'è fatto scoppia a ridere

Su TikTok è diventato virale un video: un turista in vacanza nelle Filippine ha mostrato come viene realizzato il "video con drone" incluso nel suo tour. Spoiler: non c'è nessun drone.

Le Filippine sono uno degli arcipelaghi più numerosi al mondo: le isole che la compongono sono oltre 7.000. Alcune di queste sono disabitate, mentre in alcune città (come Manila) c'è una concentrazione altissima di abitanti. Vista la loro posizione al centro del Pacifico, hanno subito numerose influenze nel corso della storia, partendo da quella inglese, passando per quella spagnola, americana e - chiaramente - asiatica. Questo melting pot ha contribuito a creare una società molto diversificata e ricca di culture diverse. Essendo una nazione a forte vocazione turistica, i filippini sono estremamente cordiali e calorosi nei confronti degli stranieri.

Le attrazioni turistiche non mancano, ma sicuramente le più gettonate sono le spiagge con sabbia bianca e acque cristalline. Per gli amanti della natura, c'è l'imbarazzo della scelta: oltre alle spiagge, spiccano le foreste pluviali, così come una flora e una fauna uniche al mondo. I golosi ameranno la cucina filippina, che è molto saporita e con numerose influenze, sia asiatiche che europee. Insomma, chi decide di viaggiare nelle Filippine avrà l'imbarazzo della scelta, tra bellezze naturalistiche, cucina deliziosa e anche numerose testimonianze storico-culturali.

Filippine, il video col drone non è quello che ci si aspetterebbe

Un ambiente che caratterizza gran parte delle isole delle Filippine è quello della foresta pluviale. Molte persone amano essere circondate dal verde e ammirare la diversificata fauna locale. Essendo un ambiente così affascinante, molte persone decidono di registrare un video da tenere come ricordo del proprio viaggio. Un utente di TikTok, br0job, ha pagato per un tour nella foresta pluviale con "video con drone" incluso. Nessuno, però, gli ha specificato che il "drone" in realtà è un simpatico essere umano che corre avanti e indietro, saltella, alza e abbassa la videocamera. Una persona che era con lui ha fatto il video del video e questo è il risultato, oggettivamente esilarante:

"È bravo, comunque", commenta l'autore del video. Tra i commenti c'è chi apprezza lo sforzo messo dall'autore del video e sostiene di volere un video simile per il suo prossimo viaggio, che è sicuramente molto originale. Le Filippine sono sicuramente un paese bellissimo da visitare, ma sotto certi aspetti ancora arretrato rispetto all'Occidente. Sicuramente in questa nazione molte persone possiedono dei droni veri e propri, ma non è il caso dell'agenzia che ha venduto il tour al tiktoker. Inoltre, quando si racconterà ai propri amici del viaggio nelle Filippine, ci sarà una storia interessante in più ad arricchirlo: quella del drone umano.

