Genova, al ristorante compare un doppio cartello esilarante: "La polizia ti arresterà se..."

All'ingresso di un ristorante di Genova, è comparso un doppio cartello incollato su una porta scorrevole di vetro. Il messaggio dei gestori (probabilmente non italiani) nei confronti degli incivili è severo ma al contempo esilarante.

Tutto cambia. Negli ultimi dieci anni, in Italia e nel mondo, è aumentato vertiginosamente il numero di negozi elettronici, detti e-commerce. Questo trend, unito a una situazione economica complessa, fatta di alti e bassi, ha portato molti imprenditori a chiudere i negozi fisici. Genova non è esente: il numero di negozi è in diminuzione, ma ci sono delle precisazioni da fare. Dai dati relativi alle visure camerali, come riporta Genova24, è emerso che nelle zone perifiche si abbassano sempre più periferie, mentre al centro i numeri sono in crescita.

Come immaginabile, si tratta di attività commerciali che fanno l'occhiolino ai turisti: bar, ristoranti, fast food, gastronomie e in generale negozi legati al mondo del cibo e delle bevande. Insomma, sempre meno "negozi di quartiere" o "negozi di vicinato", sempre più ristoranti e bar fronte mare per bere o mangiare con vista sul mare. Com'è emerso da uno studio effettuato da Confesercenti e IPSOS, tra 2019 e 2023 saranno 52.000 le imprese del commercio in meno in Italia: un declino del -7%. A soffrire particolarmente sono negozi di moda, così come edicole e cartolibrerie. I negozi hanno sempre chiuso, nella storia: il "problema" degli ultimi quattro anni è che ne aprono sempre meno.

Genova, al ristorante compare un doppio cartello esilarante

Chi lavora al pubblico sa che avere a che fare con la cattiva educazione della gente è inevitabile. In particolar modo nei bar e nei ristoranti, ogni 9 clienti educati che pagano e ringraziano, ce ne sarà sempre uno pronto a rovinare la giornata di gestori e camerieri. In un ristorante di Genova, è comparso un doppio cartello esilarante. A quanto pare, ci sono persone che si divertono a prendere a calci una porta scorrevole in vetro. Per questo, i proprietari del locali hanno stampato questo:

A giudicare dal cartello a destra, appare evidente che sia stato scritto da una persona non madrelingua italiana. La parte iniziale non è chiarissima, mentre quella finale - per quanto ci siano alcuni errori di forma - è perfettamente comprensibile. Per gli amanti dei dettagli, segnaliamo lo stesso disegno in alto a sinistra dei due cartelli: un divieto di sosta (probabilmente non era quello il messaggio che volevano far passare). Insomma, se vi trovate a Genova, non date pugni e calci alle porte dei ristoranti, altrimenti la polizia vi arresterà e Dio vi punirà.

