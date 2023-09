Sicilia, va al bistrot e pubblica lo scontrino: "A Palermo per mangiare pesce ho speso..."

Sicilia, due persone si recano in un bistrot di Palermo e mangiano pesce: ecco quanto spendono per la cena

Palermo, la vivace capitale della Sicilia, è una destinazione culinaria straordinaria che attrae i visitatori con la sua cucina ricca e autentica. La tradizione culinaria qui riflette secoli di influenze diverse, comprese quelle arabe, normanne, spagnole e italiane, creando un melting pot di sapori unici e indimenticabili. Una delle esperienze più emblematiche della città è il suo street food. Le strade del capoluogo siculo sono disseminate di bancarelle e chioschi che offrono prelibatezze locali. Uno dei piatti più celebri è "pani ca meusa", un panino farcito con milza di vitello cotta con cipolla e limone. Altri street food da provare includono "arancine" (sfere di riso ripiene), "sfincione" (una focaccia soffice con pomodoro e cipolla) e "crocchè" (crocchette di patate).

La cucina di Palermo è rinomata per il suo uso abbondante di pesce fresco. Il mercato del pesce di Ballarò è una tappa obbligatoria per chi desidera assaporare il meglio del mare. I piatti a base di pesce includono "pasta con le sarde" (pasta con sarde, finocchietto selvatico, uvetta e pinoli) e "involtini di pesce spada" (fette di pesce spada ripiene di pangrattato, prezzemolo e aglio). Da provare anche la "caponata" (un piatto a base di melanzane, pomodori e cipolle). Celebre pure il mercato della Vucciria, dove trovare una vasta gamma di prodotti locali, tra cui frutta, verdura, formaggi, salumi e dolci tradizionali. È un'esperienza sensoriale esplorare questi mercati, scoprendo i colori e i profumi della cucina siciliana.

Palermo ha anche buonissimi dolci, tra cui la "cassata" (una torta a strati ricoperta di glassa e decorata con canditi) e il "cannolo" (una conchiglia di pasta fritta ripiena di ricotta dolce). Il vino è un altro punto forte in Sicilia, e il capoluogo in questione offre una vasta selezione di vini locali. Il "Marsala" è uno dei più noti, ma ci sono molte altre varietà regionali da scoprire. Inoltre, Palermo vanta una tradizione di cucina casalinga e di famiglia, con piatti tradizionali trasmessi di generazione in generazione. Questa autenticità culinaria si riflette nei ristoranti locali, dove è possibile gustare piatti cucinati con amore e passione. Ma a che prezzo?

Sicilia, mangia a Palermo e mostra lo scontrino sui social: "Quanto ho pagato per mangiare pesce"

In conclusione, le attrazioni culinarie di Palermo sono un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso la storia e la cultura della Sicilia. I sapori intensi e autentici di questa città sono una delizia per i sensi e rendono l'esperienza culinaria indimenticabile. Per tutti questi sapori quanto sareste disposti a spendere? Gli scontrini che appaiono sui social, in verità, non sono troppo 'assurdi'.

Nello specifico, per una bruschetta con burrata e gambero rosso crudo, un risotto agli agrumi e gamberi, un tris di pesce composto da una grigliata con pesce spada, gamberi e fritto di calamari, acqua e vino Inzolia Patri il totale è di 62 euro. I piatti risultano divisi per due, ma forse per l'abbondanza delle porzioni. In ogni caso, 31 euro per mangiare del pesce fresco parrebbe un prezzo del tutto consueto.

