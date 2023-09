Cina, turista entra in un negozio "tradizionale" italiano e trova queste pietanze: "Lasagne con l'ingrediente speciale"

Così come in Italia abbondano i ristoranti cinesi, in Cina ci sono molti ristoranti italiani. Un nostro connazionale ha visitato un locale "tradizionale" italiano, dove in teoria si vendono prodotti della nostra tradizione. In teoria.

Quando si parla di Cina, bisogna tenere a mente che si tratta di una nazione poco meno estesa dell'Europa intera e con una popolazione che è circa il doppio rispetto a quella del Vecchio Continente. Fatte le dovute premesse, nonostante la sua grandezza è un paese che non attira moltissimi italiani: stando al censimento AIRE aggiornato al 31 dicembre 2017, qui ne risiedono appena 9.362. Per mettere il dato il prospettiva, in Germania gli italiani residenti sono oltre 740.000. Decisamente più alto è il numero di connazionali che la scelgono ogni anno per un viaggio oltreoceano.

La Cina, d'altronde, ha un'offerta turistica con pochi rivali al mondo: dalle metropoli ultra moderna alle città antiche, passando per la Grande Muraglia Cinese, il Tibet e tantissime bellezze naturalistiche. La Cina è al secondo posto nella classifica di nazioni con il numero più alto di siti considerati patrimonio mondiale dell'UNESCO (al primo posto c'è l'Italia). I veri conoscitori del cibo apprezzano la cucina cinese, che in virtù della sua enorme estensione, è molto variegata. In alcune zone, specialmente quelle più cosmopolite, abbondano i ristoranti etnici. Non possono mancare locali che servono o vendono cibo italiano.

Cina, il locale italiano vende cibo... non propriamente italiano

Il nostro connazionale Riccardo Iacovelli, nei giorni scorsi, ha visitato la Cina. Com'è inevitabile per un italiano, è andato a dare uno sguardo ai locali che servono cibo nostrano. Nel video diventato virale su TikTok, ha mostrato la sua esperienza in un ristorante, che vende anche salumi, formaggi e prodotti da forno. Guardando alcune vetrine con salumi e formaggi, ci si accorge che abbondano i prodotti europei: c'è tanto formaggio di altri paesi europei (in particolare Francia) e perfino un prosciutto francese. La Francia non ha rivali sui formaggi, ma sui salumi probabilmente Italia e Spagna fanno meglio. Eppure la situazione è questa:

All'nterno del locale, è possibile anche mangiare piatti caldi. Tra questi, spicca la lasagna con l'ingrediente speciale: il granchio! D'altronde tutto torna: negli ultimi tre mesi si è parlato abbondantemente dell'invasione del granchio blu nei mari italiani; in Cina lo sanno bene ed hanno già portato la lasagna con il crostaceo. Al di là delle battute, esisteranno sicuramente locali che vendono solo cibo italiano, ma così come in Italia si parla di "cucina asiatica", in Cina si ragiona a livello continentale, con pietanze europee anziché solo italiane (per quanto il locale abbia un nome italiano). Si tratta di un negozio frequentato in maggioranza da locali: i turisti dovrebbero provare la cucina locale, perché è tra le migliori al mondo.

LEGGI ANCHE: Bari, l'errore in inglese sul menù del ristorante è allucinante: come hanno tradotto "Primi di terra"