Bologna, ecco che stanza si ha per 400€ al mese: un tugurio vero e proprio

Bologna è una delle tre città più care d'Italia per quanto riguarda i prezzi di appartamenti in vendita e in affitto. Online è spuntato un annuncio di una singola a 400€ al mese, che non appare molto comoda (per usare un eufemismo).

L'anno accademico è prossimo all'inizio. Anche quest'anno, tra chi prosegue il percorso di studi e chi lo comincia, nelle maggiori città italiane ci sarà un grosso movimento di studenti. L'inflazione galoppante non ha risparmiato neppure i canoni di locazione, che sono aumentati sensibilmente dalla primavera del 2022 all'estate del 2023. Stando a un report di Immobiliare.it Insights, Milano rimane per ampio distacco la città italiana più cara per gli affitti: una stanza singola costa in media 626 euro; al secondo posto spicca Bologna con 482 e al terzo Roma, con 463 euro medi al mese.

La media nazionale è di 437 euro, dunque le tre sopracitate sono le uniche città che la superano. Dal quarto posto in giù seguono altre quattro città dove il prezzo supera i 400: Firenze (435€), Modena (412€), Bergamo (411€) e Padova (404€). Milano è sicuramente sede di università prestigiose, ma al Nord la città universitaria per eccellenza è Bologna. Non è un caso che il capoluogo dell'Emilia-Romagna ospiti la più antica università al mondo: la Alma Mater Studiorum, fondata nel 1088. Proprio in virtù dell'enorme richiesta di alloggi, alcuni proprietari propongono stanze di piccole dimensioni a prezzi molto alti.

Bologna, affitti da incubo: ecco cosa danno per 400€ al mese

Noemi Mariani, content creator nota anche come mangiapregasbatty, sui propri profili social cura la rubrica 'Case da incubo'. Una delle ultime 'scoperte' della Mariani riguarda Bologna, dove per 400 euro al mese si ha una stanza in affitto che definire claustrofobica sarebbe riduttivo. Questo è l'accesso alla propria stanza, con una scala molto ripida e un materasso che sembra in equilibrio molto precario (basta guardare dove appoggia):

Ma come sarà l'interno della stanza in questione?

"Immaginiamo di pagare 400 euro per vivere in un box di cemento. Io quando sono stata in Giappone ho dormito negli hotel box, erano così ma non erano un acasa. Ci passi una notte. Non puoi pensare di intrufolarti nel tuo letto come se stessi letteralmente entrando in una stanza", è il commento della Mariani.

Sul bagno: "Non riesco a capire se questo è il lavandino del bagno o se è della cucina. Per fare una foto di questa casa che già è bella, perché non lasciare anche il mocio? Scelta estetica perfetta", conclude la content creator. Insomma, 400€ utenze incluse per una singola nel centro storico di Bologna suonano come un affare, ma quando poi si vede la stanza da vicino si è davanti a una scelta: continuare a cercare o accettare di vivere in un tugurio vero e proprio, senza iperboli.

