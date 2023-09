Scannerizza il codice QR su una lapide al cimitero e si commuove: "Voglio essere come loro"

Il progresso tecnologico non si ferma mai. Un tiktoker ha scannerizzato un codice QR trovato su una lapide al cimitero ed è partito un video. Dopo averlo visto, il ragazzo si è commosso, apprezzando tantissimo quello che aveva appena visto.

La lapide, nel cimitero, solitamente recita nome e cognome della persona deceduta, oltre alle date di nascita e di morte. Alcuni lasciano una frase che gli piaceva particolarmente. Un esempio è quello dell'indimenticato Franco Califano che, sulla sua, ha fatto incidere testuali parole: "Non escludo il ritorno". Nel 2023 è in crescita una nuova usanza figlia dei tempi: mettere un codice QR sulla parte posteriore della lapide. I codici QR servono a portare a un link qualsiasi con l'uso della fotocamera.

Qualcuno potrebbe creare una pagina con un lungo testo che riassuma i propri ricordi, ma per rendere il tutto più interattivo, la scelta più comune è quella di caricare un video. Si tratta di un modo affascinante per ricordare la persona deceduta, mantenere vivi i suoi ricordi e preservarne, così, la memoria. Per quanto in Italia iniziative del genere siano rare, in altre parti del mondo si stanno diffondendo ad alta velocità. Il tiktoker Kincrests ha contribuito a ispirare migliaia e migliaia di persone grazie a un video in cui scannerizza proprio il codice QR trovato su una lapide del cimitero del suo paese, negli Stati Uniti.

Il Codice QR sulla lapide e il video della coppia

Il tiktoker inizia il video con una frase/slogan molto comune su Internet, traducibile in italiano con: "Questa cosa mi ha svoltato la settimana". Dopo aver scannerizzato il QR Code nella parte posteriore della lapide, infatti, è partito un video che mostra la coppia quando era in vita. Su TikTok si vedono due filmati diversi, ma non è da escludere che li abbia selezionati tra tanti presenti. Il primo li mostra molto giovani e non a caso è in bianco e nero; il secondo appare più recente e la coppia è piuttosto anziana. Ecco il filmato del tiktoker:

Insomma, la coppia passata a "miglior vita" ha ballato per gran parte del tempo della propria esistenza terrena. "Questa cosa mi ha svoltato la settimana. Sono due ballerini incredibili, è bellissimo che abbiano ballato insieme per una vita intera", ha scritto l'autore del video nella didascalia del video TikTok diventato virale (al momento ha più di 5.5 milioni di visualizzazioni). Chi crede nell'aldilà scrive: "Ora stanno ballando in cielo". Abbondano tutti i tipi di commenti, tra chi si dice felice di aver visto il video e chi sostiene che farà sicuramente mettere un codice QR sulla propria lapide quando sarà il momento. Di certo, quella dei ballerini è un'idea che ispirerà molte persone e coppie a fare qualcosa di molto simile.

LEGGI ANCHE: Coppia divorzia tre minuti dopo aver fimato il contratto di matrimonio: il motivo