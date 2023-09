Viaggi, tiktoker trascorre 24 ore nel terzo paese meno visitato al mondo: "Bellissimo, però..."

Gli appassionati di viaggi hanno un sogno: visitare ogni singolo paese mondiale, o quantomeno un numero che ci si avvicini molto. Un tiktoker è a buon punto e nelle scorse ore ha messo piede nel terzo paese meno visitato al mondo.

Il Covid ha cambiato le nostre esistenze. Gran parte dei dati economici relativi al 2020 e 2021 sono molto diversi rispetto a quelli degli anni precedenti: tutto si è fermato per lunghi periodi in questi due anni che possiamo tranquillamente definire anomali. Attualmente abbiamo a disposizione numerose statistiche relative al 2022, che è comunque stato in parte influenzato dalle restrizioni, in alcuni paesi. Se l'Unione Europea ha eliminato certificati vaccinali e obbligo di tampone e mascherine per quanto riguarda i viaggi a marzo 2022, altre nazioni hanno mantenuto alcune misure di sicurezza, dunque i dati relativi al turismo sono comunque in parte influenzati da ciò.

Ad ogni modo, nella top 5 delle nazioni più visitate al mondo dai turisti internazionali, ci sono sette nazioni europee, due americane e una, la Turchia, che è a metà tra Europa e Asia. Il paese più visitato al mondo resta la Francia, seguita da Spagna, Stati Uniti, Turchia e Italia. Dal sesto al decimo posto troviamo Messico, Regno Unito, Germania, Grecia e Austria. Quali saranno, invece, le cinque nazioni meno visitate al mondo? Come facilmente immaginabile, si tratta di nazioni minuscole e situate in angoli remoti del pianeta. Nel 2019, la top 5 (dall'ultima alla quintultima) risultava la seguente: Tuvalu, isole Marshall, Niue, Kiribati e Micronesia. Un vero appassionato di viaggi, però, ne ha visitata almeno una di queste.

Viaggi, 24 ore nella terza nazione meno visitata al mondo

Chris - Autenthic Travelling è uno dei tiktoker più seguiti tra quelli che parlano prevalentemente di viaggi. Poche ore fa, ha pubblicato un video in cui ha raccontato molto brevemente le sue 24 ore alle Isole Marshall, che secondo alcune statistiche è la seconda e per altre è la terza nazione meno visitata al mondo. Stando ai dati relativi al 2019 elaborati da United Nations World Tourism Organization, i visitatori erano stati appena 6.100. Si tratta di un microstato insulare che è isolato nel vero senso della parola. Uno dei pochissimi voli diretti esistenti verso l'unico aeroporto (Majuro) della nazione parte da Honolulu (Hawaii) e impega 5 ore.

Come si può vedere, il paesaggio è mozzafiato e anche il negozio di souvenir è una gioia per gli occhi di chi apprezza questo tipo di arte. Per il titoker appassionati di viaggi, questa è la nazione numero 156 visitata nella vita. C'è una pagina di storia oggettivamente orrenda: gli Stati Uniti hanno utilizzato quest'isola per dei test nucleari e hanno fatto evacuare la popolazione. Stando al racconto del tiktoker, gli americani non avrebbero mai compensato la gente del posto per aver rovinato gran parte del territorio. Non a caso, c'è un atollo che non è visitabile, viste le radiazioni ancora attive. Il tiktoker è rimasto qui per circa 24 ore per poi recarsi in Micronesia, un'altra delle 10 nazioni meno visitate al mondo (al quinto posto, stando ai dati del 2019).

