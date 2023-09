Autunno, basta con le solite mete! "Ecco cinque viaggi da fare in Italia": parola di TikToker

Autunno, non ci sono solo le solite mete da visitare. Due TikToker mostrano cinque idee di viaggio per la stagione che segue l'estate

L'autunno è una delle stagioni più affascinanti per esplorare l'Italia, un Paese noto per la sua ricca cultura, la sua storia millenaria e i suoi paesaggi mozzafiato. In questa stagione, le temperature più fresche, le festività tradizionali e i colori caldi delle foglie che cambiano rendono il luogo ancora più invitante. Tra le mete più gettonate c'è sicuramente il Lago di Como: questa pittoresca zona lacustre al nord è uno dei luoghi più affascinanti per godere dei colori autunnali. Le ville storiche lungo le rive, come Villa del Balbianello, offrono uno sfondo perfetto per passeggiate tranquille e piacevoli.

Spostandoci più a sud, nonostante l'alta stagione estiva sia finita, la Costiera Amalfitana è ancora uno spettacolo da vedere in autunno. I sentieri costieri, le spiagge tranquille e i deliziosi ristoranti offrono un'esperienza unica. Lo stesso dicasi per Langhe-Roero in Piemonte: questa regione è famosa per il tartufo bianco e il vino Barolo. L'autunno è il momento ideale per partecipare a caccia al tartufo e per degustare i vini locali nelle cantine. Ovviamente, c'è anche la Sicilia: l'isola è un luogo perfetto per sfuggire alle temperature più fresche dell'autunno. Oltre a poter ancora fare il bagno nelle zone più calde, vi sono città storiche come Palermo e Siracusa con un clima ideale per essere esplorate.

Pure le spiagge della Puglia sono ancora invitanti in autunno, ma la regione offre anche la possibilità di esplorare i suoi bellissimi trulli, i coni di pietra tradizionali, e gustare la cucina tradizionale. Tornando al nord, Venezia e le città circostanti offrono un'esperienza autunnale unica. Le folle estive si diradano, permettendo ai visitatori di godere delle attrazioni senza le lunghe code. Inoltre, l'autunno è il periodo delle raccolte di uva e delle sagre del vino nella regione del Veneto. Eppure, a parte le mete elencate che potremmo definire abbastanza 'classiche', ve ne sono altre particolarissime.

Autunno, "Ecco cinque idee di viaggio": il video di due TikToker fa il giro del web

In conclusione, l'Italia è un paese straordinario da visitare in autunno, quando i suoi paesaggi si trasformano in una tavolozza di colori caldi e le festività tradizionali offrono un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali. Ogni regione ha il suo fascino unico da offrire, così il Paese è una destinazione autunnale indimenticabile per chiunque cerchi bellezza, storia e delizie culinarie. Tuttavia, rispetto alle consuete mete, ne esistono di più particolari e i due TikToker Giroilmondoingiro (@giroilmondoingiro) lo testimoniano in un video.

"Cinque idee di viaggio per l'autunno", così si apre il filmato che descrive con immagini e parole questi viaggi da favola da fare nella stagione in arrivo: "Visitare il Pumpkin Patch a Pignataro Maggiore in Campania, scoprire i colori dell'autunno che dipingono il castello di Celsa in Toscana, esplorare un luogo unico in Italia ovvero i Palmenti di Pietragalla in Basilicata, ammirare le foglie e raggiungere l'affascinante Eremo di San Girolamo nel Lazio e, infine, passeggiare nello scenario incantevole del Lago Loch Ness in Umbria". Le immagini mostrano luoghi meravigliosi. E voi? Ci andreste?

