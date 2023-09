"Sono un venditore ambulante di rose in Italia, ecco quanto guadagno al giorno": la rivelazione su TikTok è sorprendente

Un TikToker incontra un venditore ambulante di rose e chiede lui quali sono i suoi guadagni. La risposta non è così scontata...

I venditori ambulanti di rose in Italia rappresentano un'immagine iconica e romantica che si può incontrare nelle città, specialmente nelle piazze storiche e lungo le strade più frequentate. Tali "fiorai di strada" sono una parte affascinante della cultura nostrana e hanno una storia che risale a molti decenni fa. Le rose, con la loro bellezza e il loro profumo incantevole, sono uno dei fiori più amati e simbolici del nostro Paese così, chi le vende ne offre una vasta varietà, dai colori vivaci e delicati. Esse sono disposte anche in mazzi attraenti. Questi ultimi vengono spesso avvolti in carta colorata o legati con un nastro, aggiungendo un tocco di eleganza al dono.

L'atto di acquistare una rosa da un venditore ambulante è spesso associato a gesti romantici. Molte persone scelgono di comprare fiori per i loro amati durante occasioni speciali come San Valentino, anniversari o semplicemente per dimostrare affetto. La rosa rossa è particolarmente associata all'amore e alla passione, mentre altre varietà possono essere scelte per esprimere amicizia, gratitudine o affetto. Coloro che fanno questo lavoro sono spesso individui appassionati, che dedicano tempo ed energia a selezionare e curare le rose che offrono.

I fiorai di strada portano con sé il loro carico di rose in cesti o carrelli, e sono spesso visti in luoghi turistici, come piazze storiche e zone pedonali. Alcuni di loro si esibiscono nell'arte dell'incartare le rose in maniera artistica e attraente, trasformando il semplice atto di acquisto in un momento speciale. Comprare un fiore da un venditore ambulante non è solo un gesto romantico, ma anche un modo per sostenere chi le vende. Questi uomini e donne, infatti, contribuiscono all'atmosfera unica e alla bellezza delle città italiane, aggiungendo un tocco di colore e profumo alle strade. Ma qual è il loro guadagno?

"Quanto guadagna un venditore di rose al giorno?": su TikTok arriva la risposta a questa domanda

In sintesi, i venditori ambulanti di rose in Italia sono più di semplici commercianti; sono custodi della tradizione e del romanticismo. Le loro rose colorate e profumate sono simboli di amore, affetto e gratitudine, e incontrarli nelle strade delle città italiane è un'esperienza che incanta i visitatori e fa parte integrante della cultura floreale del Paese. Il TikToker Marco Messina Spaccatore (noto come @marcomessinajoinbed) ha pubblicato, a tal proposito, un video esplicativo in merito.

"Quanto guadagna un venditore di rose in Italia?" si vede domandare a un venditore di rose, per l'appunto. "20 euro", risponde quest'ultimo. "20 euro? Al giorno?" chiede ancora Marco, ricevendo risposta affermativa. "E quante ore lavori?" incalza, per spiegare la condizione di questi venditori. "Finisco alle 21 e la mattina inizio alle 4", la risposta altrui. Alla fine, proprio perché si rende conto della difficoltà di questo lavoro, Messina regala all'uomo il doppio dei soldi che quotidianamente riesce a racimolare dal proprio lavoro.

