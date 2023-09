Tagikistan, turisti italiani trovano hotel a 15€ ma se ne pentono subito

Ci sono alcune nazioni molto lontane dagli itinierari turistici di massa. Una di queste è senza dubbio il Tagikistan. Una coppia di italiani ha trovato un hotel che costa 15€ a notte, ma dopo il check-in, ha capito cosa c'è dietro a questo prezzo estremamente basso.



Il Tagikistan si trova nell'Asia Centrale, a nord-est rispetto alle regioni del Medio Oriente. Confina con Afghanistan, Kyrgyzstan, Cina e Uzbekistan. Vista la sua posizione al centro dell'Asia, inevitabilmente, ha subito numerose influenze culturali dai paesi limitrofi. In passato ha fatto parte dell'antica Via della Seta e, nel passato più recente, è stata una delle repubbliche della decaduta Unione Sovietica. Ottenuta l'indipendenza nel 1991, ha conosciuto una fase di moderata crescita economica, sebbene ancora oggi il terziario sia poco sviluppato, mentre la produzione di alluminio e l'agricoltura sono i due settori trainanti della sua economia.

Si tratta di un'economia debole, dati alla mano: dopo l'indipendenza, c'è stata una guerra civile durata dal 1992 al 1997. Da 25 anni, si registra una crescita economica regolare ma modesta e parte del merito è di Cina e Russia, che hanno fatto investimenti infrastrutturali importanti in questo piccolo paese. Un altro dato di fatto è che c'è un'alta disoccupazione e che 2/3 della popolazione viva in condizioni di povertà. Essendo uno stato prevalentemente montuoso, il Tagikistan ha un ottimo potenziale per il turismo naturalistico, ma non riesce ancora ad affermarsi come meta turistica di massa.

Tagikistan, coppia di italiani trova hotel a 15€ a notte: "Pericolosissimo"

Sul profilo TikTok viaggiamo_ita è comparso un video che mostra l'esperienza di due turisti italiani in Tagikistan. In qualche modo, la coppia è riuscita a prenotare un hotel che non è presente sui maggiori siti per la prenotazione di strutture alberghiere e in cui una doppia costa 15€ a notte. Un prezzo, secondo l'autore del video, davvero basso, anche in una nazione non ricchissima come il Tagikistan. Dopo il check-in, tuttavia, la coppia si è pentita della scelta. Vediamo perché:

Nell'ordine: il materasso non appoggia su delle doghe ma su due blocchi di legno; lo scaldabagno è a pochi centimetri dalla doccia e basta un nulla per prendere una scossa; infine, nel presunto 'angolo cucina' c'è un vetro totalmente spaccato, che non trasmette sicurezza. Come insegna la saggezza popolare, risparmiando... non si guadagna mai. Nei commenti, il tiktoker ha fatto sapere di essere sopravvissuto alla doccia e noi siamo felici per lui. Insomma, se un giorno vi dovesse venire in mente di visitare il Tagikistan, il consiglio è quello di non cercare strutture assenti dai maggiori portali di ricerca e, magari, spendere un po' più di 15 euro a notte. Se, poi, volete farvi la doccia con una presa di corrente a pochi centimetri dal doccino e rischiare una scossa, allora potete imitare la coppia di viaggiatori di TikTok.

