Marmotta curiosa si avvicina all'umano che sta facendo merenda: come va a finire

La marmotta è uno degli animali dall'aspetto più adorabile in circolazione. In Italia si trovano solo negli ambienti montuosi, ma sono sempre piacevoli da incontrare. Sul web è diventato virale il video di un uomo che vede avvicinarsi un esemplare curioso mentre sta facendo merenda.

Molti conoscono il film capolavoro 'Il giorno della marmotta'. Tantissime persone hanno visto questo animale in video, mentre sono in pochi a poter dire di averlo ammirato da vicino. Almeno in Italia, la marmotta abita in tutto l'arco alpino, dunque dai 1500 metri d'altezza in su. Non tutti sanno che le marmotte hanno qualcosa in comune con gli orsi: vanno in letargo! Anche loro, durante la stagione calda, si cibano per ottenere scorte di grasso, per poi rinchiudersi all'arrivo dell'inverno, abbassando la temperatura del corpo e diminuendo i battiti del cuore. Non potrebbe essere altrimenti per chi vive in montagna, dove le temperature vanno spesso sotto lo zero.

La marmotta, oltre che in Europa, vive anche nell'America del Nord e in Asia. Appartiene alla famiglia dei roditori ed è strettamente imparentata con viscacci e pika. Un'altra caratteristica che lo rende un animale affascinante è il suo spiccato del senso del gruppo: questi roditori vivono in colonie di decine di esemplari e si aiutano a vicenda nella ricerca del cibo e nel proteggersi dai predatori. Ancora più interessante il fatto che, quando avverte un pericolo, una marmotta emette un fischio acuto per avvertire gli altri membri del suo gruppo.

La marmotta curiosa si avvicina all'umano

La marmotta, come altri roditori, è erbivora e mangia quasi esclusivamente erba, fiori e radici. Qual è il suo rapporto con l'essere umano? Gli esemplari che vivono lungo i sentieri di montagna e che vedono passare decine e decine di persone ogni giorno, possono abituarsi alla loro presenza e non giudicarla pericolosa. Chiaramente, come per tutti gli animali selvatici, valgono le regole di minima decenza: è consigliabile non avvicinarsi, è vietato disturbarle ed è preferibile evitare di dare loro da mangiare. Ma cosa succede quando è una marmotta a volere uno snack facile da un essere umano?

And who knew that sharing a snack with a marmot could turn into such a hilarious adventure?😂pic.twitter.com/Bt3xaUvIRq — Ifeng News (@IFENG__official) September 21, 2023

Come si può vedere, inizialmente l'uomo fa finta di non vedere la marmotta, che tuttavia prende coraggio e dopo qualche secondo sfila letteralmente dalla sua mano quello che sembra un cracker. Chiudiamo con una curiosità: gli Stati Uniti sono fortemente legati alla marmotta. Non a caso, nel paese esiste un giorno dedicato a loro, che cade ogni anno il 2 febbraio. Solitamente, intorno a quel periodo, l'animale esce dal letargo, segno che l'inverno è finito e sta iniziando lentamente la primavera. Indovinate un po'? Il 2 febbraio è lo stesso giorno della Candelora; secondo la tradizione italiana, è la data in cui si è ufficialmente fuori dall'inverno. Com'è piccolo il mondo.

