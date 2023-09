Campania, prendono un pasto completo di pesce con vino e acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante a Monte di Procida"

Campania, vanno in tre al ristorante di pesce a Monte di Procida e mostrano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno pagato

Monte di Procida, situata nella splendida regione della Campania, è una località costiera affacciata sul Golfo di Napoli ed è rinomata non solo per i suoi paesaggi mozzafiato, ma anche per le sue attrazioni culinarie. La cucina locale è un vero tripudio di sapori mediterranei, piatti tradizionali e ingredienti freschi. Essendo una destinazione sul mare, è famosa per il pesce fresco e prelibatezze marine. Qui si possono gustare piatti come spaghetti con cozze, vongole, calamari e gamberetti o il celebre risotto alla pescatora preparato con il famoso "brodo di pesce" locale.

La zona si trova a breve distanza da Napoli, la città che ha dato origine alla pizza. Pertanto, non si può visitare Monte di Procida senza assaporare una deliziosa pizza napoletana. I ristoranti locali offrono una vasta gamma di opzioni, dalla classica margherita con mozzarella di bufala alla marinara con aglio, pomodoro e origano. Un altro piatto amato in Campania - e nella località protagonista di quest'articolo ancor di più, è l'insalata di mare, una miscela di polpo, gamberetti e calamari, marinati con olio d'oliva, limone e prezzemolo. Questo piatto è una delizia fresca e leggera perfetta per l'estate.

Una delle specialità della cucina campana sono anche le linguine alle vongole, preparate con vongole fresche, aglio, peperoncino e prezzemolo: esse creano un piatto semplice ma incredibilmente gustoso. Un'altra delizia culinaria di Monte di Procida è la frittura di pesce, che comprende calamari, gamberi, alici e altre varietà di pesce fritto in una leggera pastella. Questo piatto è spesso servito con fette di limone per un tocco di freschezza. Dopo un pasto delizioso, è comune concludere con un bicchiere di limoncello, un liquore al limone molto apprezzato in tutta la Campania. Questo digestivo ha un sapore dolce e rinfrescante, perfetto per chiudere una cena in modo memorabile. Ma che prezzi ci sono per mangiare tutte queste bontà?

Campania, spunta lo scontrino di un ristorante a Monte di Procida: ecco quanto hanno mangiato in tre

In sintesi, le attrazioni culinarie di Monte di Procida sono una celebrazione della cucina mediterranea e delle tradizioni gastronomiche campane. La freschezza degli ingredienti locali, l'uso sapiente delle erbe aromatiche e dei frutti di mare e la passione per il cibo di qualità rendono questa località una destinazione ideale per chi cerca esperienze culinarie autentiche e indimenticabili. Qual è il costo per tali esperienze? Naturalmente varia dal cibo mangiato e dal locale scelto.

Su Facebook, ad esempio, è apparso uno scontrino che segna una spesa di 146 euro (scontati a 130 euro) per tre persone. Esse hanno consumato tre primi (due spaghetti alle vongole e uno del giorno), tre fritture di paranza, un'insalata mista, una rucola, una bottiglia d'acqua, una di vino e due dolci della casa. A testa, il conto è stato inizialmente di 48,60 euro, poi di 43,30.

