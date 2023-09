Bar, sul cappuccino spunta una scritta geniale: "Questo è marketing a livello avanzato"

Come fare in modo che un cliente della mattina torni anche la sera? In un bar italiano è spuntato un cappuccino con una scritta diversa dal solito. Non c'è il nome o un disegno, ma una domanda (geniale).

Insieme all'esplosione dei social, sono nate nuove forme d'arte. Probabilmente la 'latte art' esisteva anche prima, ma era nota a pochissime persone. Grazie ai video sui social, è diventata estremamente popolare negli ultimi dieci anni. Si tratta di un'arte molto singolare che prevede, di base, creazione di disegni, scritte e motivi sulla superficie di bevande a base di caffè e di latte, quindi soprattutto cappuccino o caffè latte. Alcuni bar sono specializzati in questo tipo di arte e assumono solo baristi... artisti.

Si tratta di opere d'arte effimere, non c'è dubbio: dopo aver fotografato il disegno, inevitabilmente, il cappuccino va bevuto. La schiuma del latte vaporizzato è la tela bianca del barista artista, che proprio come un pittore usa vari strumenti del mestiere: dalle cannucce ai cucchiaini, passando ad altri oggetti che gli permettano di versare pochi ml di latte alla volta e ottenere un risultato preciso. Molti di noi hanno visto disegni estremamente semplici, come magari un cuore, oppure il nome di una persona. I veri artisti usano perfino altri colori oltre a quelli naturali del cappuccino, creando disegni veri e propri. Una cosa è certa: la latte art non è adatta ai bar frequentati, ma viene praticata solo in quelli dove gli avventori non hanno fretta.

Al bar spunta una scritta geniale sul cappuccino

C'è chi dice che l'arte non dev'essere fatta per vendere e chi sostiene che un artista, in qualche modo, dovrà pur guadagnare dal suo lavoro. Come prevedibile, qualcuno ha trovato il modo di rendere la latte art un'iniziativa per vendere di più. Va detto, però, che si tratta di una mossa di marketing geniale. Sulla pagina Instagram di un noto bar di Milano, infatti, è comparsa la foto di un cappuccino con due parole scritte sulla schiuma: "Stasera Spritz?". La classica mossa di marketing di 'creare' il bisogno di una persona. Ecco la foto:

Non è chiaro se sia un'iniziativa del bar in questione o se sia una foto trovata sul web. Sta di fatto che le probabilità che il cliente che ha consumato un cappuccino beva anche uno Spritz la sera stessa sono aumentate esponenzialmente. Anche solo per premiare questa scelta di marketing pubblicitario: d'altronde un aperitivo con gli amici è sempre una buona idea, specialmente al termine di una lunga giornata lavorativa. Creare il bisogno di qualcosa nella mente di un essere umano è la regola numero 1 della pubblicità.

