Tiktoker beve un bicchiere d'acqua con la forchetta: quanto ci ha messo a compiere la sua follia

Per la serie "Video di cui non sapevi di aver bisogno", un tiktoker ha bevuto un bicchiere d'acqua usando una forchetta. Quanto avrà impiegato per compiere questa vera e propria follia?

Viviamo in un'epoca complessa, in cui si va avanti di emergenza in emergenza. Tra il 2010 e il 2019 abbiamo vissuto con il panico degli attentati terroristici e di un nuovo crollo del mercato finanziario come quello del 2007-08. Nel 2020 è arrivata la pandemia da Covid-19 che ci ha tenuti chiusi in casa per lunghi periodi del 2020 e del 2021. Nel 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina, riportando di fatto la guerra in Europa. Una cosa, però, non è mancata negli ultimi dieci anni: l'offerta di intrattenimento. Tra televisione e (soprattutto) social, le distrazioni abbondano da qualche tempo.

Non è un caso che nel linguaggio quotidiano usiamo spesso espressioni non italiane, del tipo "tiktoker" o "youtuber". Qualcuno disprezza queste professioni, ma i più bravi e i più scaltri guadagnano cifre altissime ogni mese pubblicando contenuti sui social. TikTok - diciamolo chiaramente - è strapieno di video inutili, di post disinformativi e, in generale, di contenuti che non lasciano nulla a chi li guarda. È altrettanto vero che alcuni contenuti postati sul social cinese meritano ogni singolo secondo che dedichiamo loro a guardarli. Per quanto sia un'impresa folle, va premiata l'originalità di un tiktoker che ha letteralmente bevuto un bicchiere intero d'acqua usando una forchetta

Facile come bere un bicchier d'acqua... con la forchetta? L'impresa di un tiktoker

L'utente di TikToker @deacivate_yourself, il cui nome di battesimo è Anthony, ha raccolto la sfida di un utente. Tutto è iniziato quando il tiktoker ha usato un coltello per il burro per bere un bicchier d'acqua. Non è chiaro quanto ci abbia messo, ma in un commento al video successivo ha (in parte) risposto alla domanda. Spinto dai suoi follower, infatti, ha cambiato strumento, usando una forchetta per bere dallo stesso bicchiere. Ecco il video della sua impresa (chiaramente velocizzato). Non sembrano esserci trucchi di alcun tipo:

Nei commenti, il titkoker ha ammesso di averci messo "solo 50 minuti" per completare questa folle impresa. Non è chiaro quanto abbia impiegato nel video precedente, con il coltello, dato che scrive solo "molto di più rispetto alla forchetta". Nel terzo video sul tema, il content creator ha usato delle bacchette per il cibo ed ha anche aggiunto il cronometro del suo iPad nel video. A fine impresa, è emerso che ci vogliono oltre 95 minuti per buttare giù un bicchier d'acqua usando due bacchette per il cibo. Questo è intrattenimento allo stato puro. Si tratta di un'impresa folle, che in poche persone hanno pensato di realizzare e ancora meno hanno deciso di registrare con il proprio cellulare e pubblicare sui social. Un plauso va fatto a lui, quantomeno per l'originalità del contenuto.

