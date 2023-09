Studente chiama i suoi insegnanti col nome di battesimo: le loro reazioni sono esilaranti

Uno studente, all'ultimo giorno di scuola, ha fatto uno scherzo innocente ai propri insegnanti: chiamarli con il loro nome di battesimo. Alcuni hanno reagito sorridendo, altri... no.

La scuola è appena ricominciata in tutta Italia. L'ultimo giorno dell'ultimo anno di scuola superiore è speciale per tutti. Alcuni studenti sono felici, altri sono tristi. C'è chi non vede l'ora di cominciare l'università o di trovare un lavoro e chi già sa che rimpiangerà la spensieratezza di quei tempi, in cui la maggiore preoccupazione era un'interrogazione a sorpresa. Una cosa è certa: alcuni professori si affezionano moltissimo a qualche loro studente e sono tristi per il fatto che probabilmente non li rivedranno più, o quantomeno solo in casi eccezionali.

In occasione dell'ultimo giorno di scuola, spesso, le classi organizzano piccole feste. Cadendo a pochi giorni dall'estate, di frequente si ha l'occasione di fare scherzi. In molte classi, dopo l'ultima campanella, si fanno scherzi con gavettoni, per finire in bellezza. Su YouTube è diventato virale il video di uno studente americano che, all'ultimo giorno di scuola, visita ogni singolo insegnante avuto negli ultimi anni per salutarlo. A rendere 'unico' questo video è il fatto che l'autore chiami per nome di battesimo i suoi professori. Alcuni di questi reagiscono sorridendo o con un'espressione sorpresa, altri si arrabbiano.

Lo scherzo finale dello studente ai suoi insegnanti

Joe Boe Pham è il nome dello YouTuber che ha replicato questo scherzo, di cui sono presenti numerosi video simili sui social. In alcuni casi, ci sono dei professori che si arrabbiano - nel vero senso della parola - per essere stati chiamati col nome di battesimo da un loro studente. Nel video di Joe Boe Pham c'è solo un insegnate che si arrabbia nel vero senso della parola, rispondendo qualcosa del tipo: "Cosa ca**o hai appena detto?". Alcuni lo guardano perplessi, altri ridono o rispondono con un semplice: "Come va?". Il più divertente è forse Russ, che risponde: "Chi è Russ?".

Anche il professore che risponde: "Scusami?" è apparso contrariato, ma con moderazione. Nei commenti, molti notano che gli insegnanti più anziani la prendono con il sorriso, mentre quelli più giovani appaiono spesso perplessi o quasi come se fossero stati insultati. La scuola negli Stati Uniti funziona in maniera piuttosto diversa rispetto all'Italia, ma il rispetto verso i professori e l'obbligo (non scritto) di chiamarli per cognome è una caratteristica comune ad entrambi i paesi. Ai tempi dei social, molti studenti (innocentemente o forse no) provano a interagire con i propri insegnanti sui social, iniziando a seguirli su Instagram o Facebook. C'è chi rifiuta le loro richieste e chi le accetta. Il tema è molto delicato e per una corretta educazione c'è bisogno di mantenere un certo tipo di distanza, soprattutto nei primi tre anni delle superiori.

