Scimpanzé beve dalle mani di un turista, poi compie un gesto inaspettato (e intelligentissimo)

Uno scimpanzé beve acqua sfruttando le mani di un turista, dopodiché fa un gesto stupefacente nei confronti dell'uomo: ecco di cosa si tratta

Gli scimpanzé sono tra i primati più affini all'uomo e condividono numerose peculiarità caratteriali, emotive e intelligenti con noi. Questi animali, appartenenti alla famiglia degli ominidi, sono oggetto di studio da parte degli scienziati da molti anni e continuano a sorprenderci con le loro complesse abilità e comportamenti. In primis, sono noti per la loro sociabilità e complessità nelle relazioni sociali. Vivono in vere e proprie "comunità", all'interno delle quali interagiscono, comunicano e formano legami. Gli individui di un gruppo possono sviluppare forti rapporti familiari, ma sono anche capaci di formare alleanze temporanee per raggiungere obiettivi comuni come la caccia o la difesa del territorio.

Gli scimpanzé mostrano una gamma di emozioni simili a quelle umane, tra cui gioia, tristezza, paura e rabbia. Possono esprimere queste sensazioni attraverso segnali visivi, vocalizzazioni e comportamenti. Ad esempio, un scimpanzé felice può saltare e agitarsi, mentre uno stressato può mostrare segni di agitazione come il battito delle mani sul terreno. Sono anche capaci di empatia. Possono consolare i loro compagni in momenti di difficoltà o stress, offrendo comfort attraverso il contatto fisico o vocalizzazioni rassicuranti. Tale capacità di comprensione delle emozioni altrui è una prova delle loro incredibili sfaccettature.

L'intelligenza degli scimpanzé è straordinaria e variegata. Sono in grado di risolvere problemi complessi, utilizzare strumenti e apprendere nuove abilità. La loro memoria a lungo termine è notevole, e sono in grado di ricordare eventi, luoghi e individui per molti anni. Gli scimpanzé sono anche abili comunicatori, utilizzando una varietà di suoni, espressioni facciali e gesti per esprimere se stessi e 'parlare' con gli altri membri del gruppo. Uno degli aspetti più straordinari dell'intelligenza degli scimpanzé è la loro capacità di apprendere la lingua dei segni o la comunicazione simbolica. Alcuni esemplari sono stati addestrati in tal senso. Così, video come quello oggi proposto non dovrebbero stupire... Eppure, continuano a farlo.

Scimpanzé prende le mani del turista per abbeverarsi, ma prima di lasciarle fa un altro gesto inaspettato

In conclusione, gli scimpanzé sono creature notevoli con peculiarità caratteriali, emotive e intelligenti che li rendono simili all'uomo in molti modi. La loro complessa vita sociale, la capacità di esprimere emozioni e la loro intelligenza straordinaria viene studiata con ammirazione da scienziati e amanti della natura in tutto il mondo. Questi primati ci offrono un'affascinante finestra sull'universo animale e anche nelle immagini oggi mostrate avviene lo stesso.

In un video di TikTok pubblicato dalla pagina WeRoad Italia (@weroad_it), si vede uno scimpanzé che prende le mani di un turista e beve quella che sembrerebbe acqua di fiume dalle mani di quest'ultimo (usandole a mo' di ciotola). Alla fine, invece di lasciare la presa, come forma di ringraziamento, ma anche di 'igiene' - almeno secondo il proprio punto di vista, l'animale sciacqua ulteriormente gli arti dell'uomo come a volerli pulire. "Questo perché è l'animale con il linguaggio non verbale più simile al nostro, quindi è in grado di provare ed esprimere sentimenti", si legge in sovra-impressione al filmato.

