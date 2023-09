"Ho provato il salmone stampato in 3D: ecco cosa ne penso", la recensione di uno YouTuber

Uno YouTuber ha provato del salmone stampato con una stampante 3D. È questo il futuro del cibo? La recensione è stata positiva: vediamo cos'ha detto il content creator in merito al sapore di questo pesce... non pescato.

A luglio, il Governo Meloni ha ufficialmente dichiarato guerra alla carne coltivata. Nel nostro paese, infatti, sono diventate vietate la produzione, consumazione e commercio di cibo e mangimi sintetici. Inoltre dal governo è arrivato anche lo stop all'uso di "nomi ingannevoli" per alimenti derivanti da proteine vegetali prodotte in laboratorio. Non si potranno più usare formule del tipo "bistecca di soia" o "carne di tofu". Secondo il Ministro Lollobrigida, questa misura punta a "tutelare il patrimonio zootecnico nazionale" e "assicurare un alto livello di tutela per la salute umana".

Mentre l'Italia rimane ferma, però, nel resto del mondo si viaggia verso il futuro. Moltissime nazioni, infatti, stanno investendo sul cibo sintetico e perfino in quello stampato in 3D. Le prime stampanti alimentari sono arrivate in circolazione a inizio millennio, ma solo di recente sono diventate in grado di produrre cibi sulla carta sani, nutrienti e saporiti. In un articolo comparso a marzo sulla rivista 'Nature', alcuni scienziati sostenevano di aver creato una torta in 3D commestibile e con l'uso di sette ingredienti diversi. Chiaramente non esistono solo dolci e le stampanti moderne sono capaci di creare (proprio così) perfino un alimento quasi identico in tutto e per tutto alla carne di salmone.

La carne di salmone in 3D: la recensione

Si tratta di un discorso molto complesso che lasciamo agli esperti, ma in estrema sintesi la 'carne' in 3D viene prodotta così. Si prelevano cellule del muscolo di un animale e mantenute vive in un contenitore che 'replica' un corpo in vita. Le cellule, così, si riproducono senza sosta e velocemente e in poche settimane 'danno vita' a un corpo di cellule, usate poi per le stampanti. Uno YouTuber, pochi giorni fa, ha provato il salmone in 3D ed ha fatto una breve recensione (segue traduzione nel paragrafo successivo per chi non parla inglese):

All'inizio, lo YouTuber spiega il funzionamento delle stampanti in 3D e del fatto che riescano a produrre carne con consistenza e sapore quasi identico a quella 'reale'. E il sapore? Sia il primo che il secondo protagonista del video sostengono che sia "buonissima". Uno dei due, in particolare, forse esagera: "Questo non è il classico cibo vegano senza sapore, questo sembra un salmone pescato nell'oceano e cucinato da uno chef stellato Michelin". Nei commenti, non mancano gli scettici che sostengono di "non fidarsi" di un piatto del genere. Altri fanno ironia: "Come vorrebbe la sua bistecca?" - "Stampata". Come ogni novità, inizialmente c'è tanto scetticismo e perfino paura, ma presto questo cibo diventerà la normalità. Forse non sostituirà interamente la carne, ma è pressoché certo che nei prossimi dieci anni compariranno molti ristoranti di carne sintetica e/o in 3D.

