Sicilia, prendono un menù completo di pesce e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante a Giardini Naxos"

Sicilia, vanno al ristorante a Giardini Naxos e mangiano pesce, poi pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per due menù competi

Giardini Naxos, una pittoresca località situata sulla costa nord-orientale della Sicilia, è rinomata non solo per la sua bellezza paesaggistica ma anche per le sue attrazioni culinarie. Questa affascinante meta offre un viaggio culinario che abbraccia la ricca tradizione gastronomica siciliana, combinando sapori autentici, ingredienti locali freschi e una varietà di piatti che soddisfano i palati più esigenti. Uno dei piatti più iconici e amati nell'isola più a sud d'Italia è l'arancino, una palla di riso ripiena e fritta. A Giardini Naxos, è possibile gustare arancini con una varietà di ripieni, tra cui ragù, mozzarella, piselli, e persino pistacchi. Questi deliziosi snack sono spesso disponibili presso le panetterie locali e i chioschi lungo la spiaggia.

Il pesce fresco è una componente essenziale della cucina di Giardini Naxos, grazie alla sua posizione costiera. I ristoranti lungo il mare offrono una vasta selezione di piatti a base di calamari fritti, pesce spada alla griglia, pasta con frutti di mare e tanto altro. I sapori freschi e autentici delle pietanze a base di pesce riflettono la tradizione culinaria della Sicilia. Le specialità a base di pasta sono, invece, un'altra attrazione culinaria della zona. Basti pensare alla pasta con le sarde, condita con finocchio selvatico, uvetta e pinoli, o la pasta alla norma, che presenta melanzane fritte, pomodoro e ricotta salata.

I dolci siciliani sono celebri in tutto il mondo, e Giardini Naxos non fa eccezione. La granita siciliana, una sorta di sorbetto, è spesso servita con brioche e può essere gustata in una varietà di gusti, tra cui limone, mandorla, pistacchio e caffè. I cannoli, cilindri di pasta croccante ripieni di crema di ricotta dolce, sono un'altra prelibatezza da non perdere. Le arance rosse di Sicilia, poi, conosciute come "arance di Naxos," sono particolarmente rinomate per il loro sapore dolce e succoso. Questi agrumi sono spesso utilizzati per preparare succhi di frutta freschi e dolci. Infine, il vino siciliano merita una menzione speciale. L'isola è famosa per la produzione dell'Etna, che è coltivato sulle pendici del vulcano omonimo. Ma quali sono i costi per esperienze culinarie simili?

Sicilia, lo scontrino per due in un ristorante di pesce a Giardini Naxos segna...

In conclusione, le attrazioni culinarie di Giardini Naxos offrono un'esperienza autentica della cucina siciliana, con una ricca varietà di piatti che celebrano ingredienti locali freschi e sapori intensi. Un viaggio qui non è solo un'opportunità per godersi il paesaggio mozzafiato, ma anche per esplorare le delizie culinarie che rendono la Sicilia una destinazione gastronomica di fama mondiale. I costi, come in qualsiasi parte d'Italia o del mondo, possono essere più o meno accessibili.

Su Facebook è apparso lo scontrino di un locale sito proprio a Giardini Naxos. Nel post, l'utente rivela di aver ordinato due menù composti ognuno da una porzione di bruschette al pomodoro, una di spaghetti con cozze e vongole, un piatto di involtini di pesce spada e un'insalata mista. Solo per il menù la spesa è stata di 18 euro ciascuno, mentre l'acqua e il vino sono stati pagati a parte, e il caffè offerto. Il totale dello scontrino segna 42 euro, ovvero 21 euro a persona.

