Sardegna, pizzaiolo riceve l'ordine più assurdo della sua vita: "Non è uno scherzo e mi sta venendo il vomito"

Un pizzaiolo che lavora a Quartu Sant'Elena, in Sardegna, pochi giorni fa ha ricevuto l'ordine più assurdo della sua vita. Qualcuno, infatti, gli ha chiesto un ingrediente davvero speciale oltre al sugo di pomodoro per condire la sua pizza.

Qual è la regione italiana con il numero più alto di pizzerie in rapporto alla popolazione? La Campania, giusto? D'altronde qui che è nata la pizza. E invece no. Secondo un'indagine di CNA Agroalimentare, la regione con più locali che servono pizza in rapporto alla popolazione è la Basilicata (una ogni 206,3 residenti), seguita da Calabria (una ogni 249) e Molise (ogni 263). La Campania - sorpresa - occupa il quintultimo posto, mentre all'ultimo c'è il Friuli Venezia Giulia, con una pizzeria ogni 649,5 abitanti. La Sardegna si trova al quarto posto, vantando un'attività ogni 267 abitanti.

I dati di cui sopra si riferiscono, come detto, a ristoranti che servono anche la pizza e non necessariamente solo questo piatto. La Sardegna ha un primato in tal senso, dato che negli ultimi cinque anni ha avuto il più forte aumento di locali della categoria 'pizzerie': +1,9%, rispetto alla media dell'1,1% a livello nazionale. Stando a quanto dichiarato da Maria Antonietta Dessi, responsabile della CNA Alimentare Sardegna, la regione ha un'unica grande difficoltà in tal senso: la difficoltà a trovare pizzaioli esperti. Anche perché il pubblico sardo è molto esigente ed è in forte aumento la richiesta di impasti con lievitazione naturale, farine diverse da quella standard e condimenti stagionali, oltre che legati al territorio.

Sardegna, il pizzaiolo riceve la richiesta più assurda della sua vita

Una nota pizzeria della Sardegna, con sedi sia a Quartu Sant'Elena che a Cagliari, ha pubblicato un video che è diventato immediatamente virale. Il pizzaiolo, infatti, ha ricevuto una comanda dalla sala molto singolare. Una pizza d'asporto (la mette nel cartone) con sugo di pomodoro e... Nutella. Il ragazzo mostra l'ordine a dimostrazione che non è uno scherzo e prepara una pizza solo con il pomodoro; dopodiché va in cucina e chiede al collega, Frank, di spalmarci della Nutella sopra. Qualcuno commenta: "Mi sta venendo il vomito". Ecco il video:

Come prevedibile, un video del genere ha scatenato la fantasia degli utenti, che nei commenti si sono sbizzarriti. Uno di loro ha scritto (ed è un'ipotesi molto concreta): "Sarà stato qualche obbligo di sicuro". Un altro ha scherzato una pizza molto controversa: "A questo punto meglio la pizza con ananas". Probabilmente qualcuno ha perso una scommessa e i suoi amici hanno pensato bene di fargli mangiare una pizza con sugo e Nutella. Due sapori estremamente diversi: l'acidità del pomodoro e l'estrema dolcezza della crema spalmabile al cioccolato più famosa al mondo sono una combinazione da incubo. Se, poi, c'è qualcuno a cui questa pizza piace... meglio che non commentiamo. La cucina della Sardegna è deliziosa e siamo certi che a nessuna persona amante del cibo venga in mente di ordinare una pizza del genere spontaneamente.

