Abruzzo, spunta sui social una ricevuta del 1980: "Ecco quanto si spendeva a Giulianova per mangiare una pizza"

Abruzzo, spunta su Facebook una ricevuta del 1980 per cinque pizze, altrettanti coperti, due birre e un'aranciata a Giulianova: ecco quanto si spendeva all'epoca

Giulianova, una graziosa località situata sulla costa dell'Abruzzo in Italia, è una destinazione che offre una ricca esperienza culinaria, riflettendo le tradizioni gastronomiche della regione. La cucina qui è incentrata su ingredienti freschi e genuini, con un'accoglienza calorosa e un'autentica passione per il cibo. Essendo una località costiera, la cittadina è famosa per il suo pesce fresco. I ristoranti locali offrono una vasta gamma di piatti a base di pesce, tra cui calamari, gamberi, triglie, orate e molto altro. Si può gustare il pesce semplicemente grigliato o preparato in ricette tradizionali abruzzesi, come il "brodetto," una zuppa di pesce ricca e saporita.

Gli arrosticini sono uno dei piatti più amati dell'Abruzzo e una specialità da provare a Giulianova. Sono spiedini di carne di pecora, tagliata a pezzi piccoli e cotta alla griglia. Vengono spesso serviti con pane casareccio e conditi con olio d'oliva extravergine, sale e pepe. Anche la pasta è una parte fondamentale della cucina abruzzese, e nel posto descritto in quest'articolo si possono gustare una varietà di piatti di pasta preparati con sughi ricchi e saporiti. Da assaggiare la "chitarra", una pasta quadrata simile agli spaghetti, spesso servita con sughi a base di carne di agnello o maiale. L'olio d'oliva extravergine abruzzese è rinomato per la sua qualità. Lo si può degustare in molte pietanze, ma è particolarmente delizioso quando viene utilizzato per condire insalate fresche o per fare la "bruschetta" pane tostato strofinato con aglio e pomodoro fresco, e poi bagnato con olio d'oliva.

L'Abruzzo produce anche una varietà di formaggi deliziosi, tra cui il pecorino, che è spesso consumato con miele o marmellata. I formaggi del posto aggiungono un tocco di autenticità a molte preparazioni culinarie della regione. La regione è rinomata per la produzione di vini di alta qualità. Si può accompagnare il proprio pasto con vini locali come il Montepulciano d'Abruzzo, un rosso robusto, o il Pecorino, un bianco fresco e aromatico. E non si può fare a meno di citare qualche dolce: a Giulianova di tipico si trovano "mostaccioli" e le "sise delle monache". Eppure, nonostante tutte queste bontà, per un pasto veloce e altrettanto gustoso, non si dice mai di no ad una pizza. Quanto costava quest'ultima nel 1980?

In conclusione, le attrazioni culinarie di Giulianova offrono un viaggio nella cucina autentica dell'Abruzzo, tuttavia a volte non c'è niente di meglio di una gustosissima pizza. Se ora, con l'inflazione, i prezzi sono aumentati e anche questo cibo nato come 'povero' ha raggiunto un costo maggiore, nel 1980 le cose stavano molto diversamente. In particolare, su Facebook è apparsa una ricevuta pubblicata dall'utente Marcello Russo che scrive: "Vi sblocco un ricordo".

Così, in una pizzeria di Giulianova, nel 1980, per cinque pizze, altrettanti coperti, due birre e un'aranciata la ricevuta segnava 15.800 lire, ovvero circa 8 euro! Il prezzo è davvero sconvolgente, considerando che, analizzando lo scontrino, per cinque coperti si spendevano 5.000 lire, ossia circa 1,55 euro. Oggi solo una persona spenderebbe quest'ultima cifra. Un'aranciata costava solo il corrispondente di 40 centesimi, mentre due birre 1 euro (50 centesimi a birra). Anche le pizze erano a prezzi bassissimi: 1 euro per ognuna di esse.

